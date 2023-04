Compruébalo. Las cámaras que vienen instaladas de forma predeterminada en los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, cuentan con un pequeño defecto, el cual consiste en pausar la reproducción de una música de fondo cuando empiezas a grabar un video, por ejemplo: con la cámara de WhatsApp no sucede esto, tampoco con la de Instagram, sin embargo, hay una solución muy sencilla para acabar con este tipo problema y desde Mag la explicaremos a continuación.

No se trata de un error o fallo de la cámara nativa, simplemente el componente detecta que empezará una grabación y lo razonable es que los audios en reproducción se detengan, pero, ¿Qué pasa cuando quieres grabar con una canción de fondo? de repente deseas publicar ese video en tus estados de las redes sociales o aplicaciones de mensajería que utilizas, así que seguro te preguntarás, “¿Por qué no utilizo las cámaras de las apps?”, por una sencilla razón, la resolución no es la misma, con la predeterminada es posible grabar en formato FHD e incluso 4K.

Antes de comenzar, es importante aclarar que este método funciona con cualquier reproductor de música, como por ejemplo: Spotify, YouTube Music, AIMP, Shuttle Music Player, Amazon Music, SoundCloud, etc.

El truco para grabar con la cámara de tu teléfono sin que se pause una canción

Primero, abre la cámara de tu celular Android .

. De preferencia graba con la cámara principal (trasera) así obtendrás mejores resultados.

Es decisión tuya si cambias el formato estándar tras aumentar los megapíxeles o usar la resolución FHD o 4K.

Ahora, en la parte inferior cambia de “Imagen” a “Video”.

Empieza la grabación.

Finalmente, reproduce la canción y ya podrás grabar sin que se pause la música.

La solución al aviso “No se ha podido analizar el paquete” en tu teléfono Android

El mensaje no es claro, pero se entiende que Android no es capaz de leer los datos del APK, ¿Por qué? existen muchas razones, pero las dos más comunes son las siguientes: cuando quieres forzar la instalación de un programa que pide como requisito una versión de Android superior a la que tienes; o que el archivo sea falso.

Las soluciones se han detallado en las causas del problema.

En el primero debes actualizar tu sistema operativo o descargar un APK compatible con la versión que tienes actualmente.

En el caso del segundo no se puede hacer nada, lo más seguro es que no sea un APK, esté dañado o lleno de virus. Te recomendamos descargar los programas de sitios confiables como APKMirror o UpToDown y no de cualquier lugar.

Síguenos en nuestras redes sociales: