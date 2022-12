Todos los dispositivos móviles de la gama media y alta de Samsung, cuentan con funciones muy interesantes que te servirán para simplificar tediosos procedimientos al momento de realizar una determinada acción, por ejemplo: puedes acceder rápidamente a la cámara tocando dos veces sobre el botón de encendido o apagado (power), crear accesos directos de llamadas (así no buscarás el número entre tu agenda de contactos), añadir widgets de las aplicaciones, etc., sin embargo, muchos usuarios no saben que la firma surcoreana oculta un botón secreto multifuncional en sus teléfonos inteligentes, ¿Te gustaría saber cómo habilitarlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Los pasos para habilitar el botón secreto de tu celular Samsung

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Samsung , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona en el apartado que dice “Accesibilidad”.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Interacción y habilidad”.

Procede a activar el interruptor “Menú de asistencia” > “Permitir”.

Como puedes observar, ya habrás habilitado el botón secreto, con el cual puedes realizar una captura de pantalla, acceder a las aplicaciones en segundo plano, ajustar el volumen, etc. Son atajos que te ahorrarán tiempo y serán de mucha utilidad en cualquier momento.

Es posible ajustar el tamaño o transparencia del botón. Para hacerlo vuelve a tocar en “Menú de Asistencia” > “Tamaño del Menú de asistencia” > “Transparencia”.

La ruta para activar y modificar el botón secreto de Samsung. (Foto: GEC)

Las soluciones cuando tu celular no detecta los auriculares por Bluetooth

Reinicia el celular : es una de las mejores soluciones convencionales que funcionan en un 99%.

: es una de las mejores soluciones convencionales que funcionan en un 99%. Activa el Bluetooth : aunque parezca increíble, muchos usuarios se olvidan de encender el Bluetooth y por eso creen que ya no funciona. Te recomendamos prende la función y después encender el dispositivo al que te vincularás.

: aunque parezca increíble, muchos usuarios se olvidan de encender el Bluetooth y por eso creen que ya no funciona. Te recomendamos prende la función y después encender el dispositivo al que te vincularás. Distancia : procura estar a menos de cinco metros del dispositivo a vincularte, ya que de repente has sobrepasado su límite. Es cierto hay algunos aparatos que se pueden vincular fácilmente a 10 o 15 metros de distancia.

: procura estar a menos de cinco metros del dispositivo a vincularte, ya que de repente has sobrepasado su límite. Es cierto hay algunos aparatos que se pueden vincular fácilmente a 10 o 15 metros de distancia. Otro equipo sincronizado : existe la sincronización automática, esto ocurre en las siguientes ocasiones: supongamos que tienes un parlante prendido, cuando actives el Bluetooth de tu celular se conectará de inmediato, así que al momento de vincular tus auriculares no vas a poder porque ya existe otro dispositivo conectado.

: existe la sincronización automática, esto ocurre en las siguientes ocasiones: supongamos que tienes un parlante prendido, cuando actives el Bluetooth de tu celular se conectará de inmediato, así que al momento de vincular tus auriculares no vas a poder porque ya existe otro dispositivo conectado. Batería de los audífonos : si tus auriculares tiene entre 1% o 3% de batería, no se van a conectar porque la herramienta les exigirá una mayor cantidad de energía para que funcionen correctamente, de lo contrario se conectarán y desconectarán en repetidas ocasiones hasta que se consuma la totalidad de la batería.

: si tus auriculares tiene entre 1% o 3% de batería, no se van a conectar porque la herramienta les exigirá una mayor cantidad de energía para que funcionen correctamente, de lo contrario se conectarán y desconectarán en repetidas ocasiones hasta que se consuma la totalidad de la batería. Compatibilidad: no todos los audífonos son compatibles, por ejemplo: los AirPods de Apple no se pueden utilizar en los teléfono Android.

