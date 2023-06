Una de las mejores características del sistema operativo Android es la personalización, ya que no solo te permite cambiar el fondo de pantalla de inicio y bloqueo, también puedes modificar el color del menú de herramientas, agregar widgets a la interfaz principal del teléfono, descargar nuevos temas, etc., sin embargo, muchos no conocen la herramienta para hacer que tus aplicaciones sean gigantes, ¿Te gustaría quintuplicar el tamaño de las apps? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Cuando estás en la pantalla principal del smartphone y realizas el gesto denominado “deslizar hacia arriba”, de inmediato aparecen todas las aplicaciones, ya sean las preinstaladas o las que descargaste a través de la Google Play Store de Android, como puedes observar son de tamaño normal y cada página almacena más de diez, pero es posible agrandarlas para que solo entren cuatro como máximo.

La función pertenece a las “cuadrículas de pantalla” y solo está disponible en algunos celulares de la gama media y alta de diferentes marcas, este proceso lo realizamos desde un Google Pixel con Android 12 o versiones superiores. Toma nota.

Los pasos para incrementar el tamaño de tus aplicaciones en Android

Primero, pulsa por unos segundos sobre un espacio vacío de la pantalla principal.

Se desplegará una mini ventana con tres opciones, presiona la que dice “Estilo y fondo de pantalla”.

Desplázate hacia abajo y oprime la sección “Cuadrícula de apps” .

Finalmente, escoge el estilo 2x2 > toca en “Aplicar” para conservar la configuración.

Regresa a la sección de aplicaciones y notarás los cambios.

Es una herramienta para los usuarios que tengan problemas de visión que le cueste seleccionar los íconos.

¿Cómo cargar tu móvil Android sin conectarlo al enchufe?

¿Es posible? Claro que sí. Primero, asegúrate que el móvil que brindará la energía esté cargado al 100% o lo más que se pueda.

Ahora, ubícate en la pantalla de inicio de tu móvil Android y despliega la barra de Menú, lo haces deslizando con el dedo desde arriba hacia abajo.

Aquí te van a aparecer varias opciones, activa la que dice ‘Wireless PowerShare’, tiene que estar sombreada de color azul (plomo significa apagada).

Esta parte es muy importante, no es necesario activar la misma función en el teléfono que recibirá la carga, ya que si lo haces cualquiera podría estar brindando energía.

Solo tienes que juntar la batería del celular descargado junto a la del dispositivo que le brindará energía. Así de sencillo.

Recuerda que son solo algunos dispositivos los que cuentan con PowerShare.

