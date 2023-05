¿Estás en un sitio donde no hay cobertura? Es posible que esto te traiga problemas si lo que deseas es realizar una llamada de voz y tu operadora no funciona bajo estas situaciones, pero no es imposible comunicarte con alguien siempre y cuando tengas activada las “llamadas WiFi” en tu celular Android.

Esta función se encuentra disponible solo en algunas operadoras telefónicas, por lo que si tu celular si cuenta con esta opción entonces puedes aprovecharla para hacer llamadas con internet y así sigas en contacto con tus amigos, familiares, pareja y demás.

Asimismo, esta alternativa no tiene un costo excesivo, ya que resulta igual que las llamadas que harías normalmente, a excepción de que tengas un plan ilimitado y ya no genere un gasto. En MAG te compartimos una guía con todas las indicaciones.

Así puedes activar las llamadas WiFi en tu celular

Este método poco conocido se encuentra disponible en algunos celulares, por ello, te brindamos una guía para que sepas si puedes activarlo sin problemas.

Primero, coloca la tarjeta SIM de la operadora que usas en tu celular.

Ahora, entra al apartado “Ajustes”.

Seguido, pulsa en “Tarjetas SIM y redes móviles”.

Esto último puede variar dependiendo del modelo de móvil que tengas.

Luego, selecciona la SIM de la operadora que usas.

Tras abrirse otra sección, deslízate hacia abajo.

Aquí, deberás dirigirte en “Llamadas WiFi”.

Debajo de esta sección, activa el interruptor “Hacer llamadas usando WiFi”.

Finalmente, podrás llamar al número que desees con esta alternativa.

En el caso de que esto último no te aparezca, es que el modelo de tu dispositivo no es compatible con esta función.

