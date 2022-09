Los teléfonos inteligentes de la actualidad son multifuncionales, pueden utilizarse para realizar llamadas, navegar por internet, jugar gameplays, etc., asimismo, sirven como despertadores para que te levantes a una determinada hora y no faltes a la escuela, trabajo o algún compromiso importante, por supuesto si es que previamente has programado una alarma. ¿Alguna vez te has preguntado si las alarmas sonarían en caso tengas tu celular apagado? la respuesta es positiva y desde Mag te enseñaremos cómo hacerlo.

Desde que se lanzó el primer smartphone con sistema operativo Android, todos los celulares te incluyen la app de un despertador de forma predeterminada. Conforme ha pasado el tiempo y la tecnología ha ido avanzando, se han desarrollado nuevas herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios, una de estas es la función que te permite programar una alarma y que suene incluso cuando tu equipo se encuentre apagado.

Es importante aclarar que no todos los móviles tienen esta característica, de hecho solo está presente en algunas marcas y modelos, como en Huawei. La referida opción será de mucha utilidad si la batería de tu teléfono se agota demasiado rápido por las noches, pues así vas a ahorrar una gran cantidad de energía hasta que te despiertes.

LOS PASOS PARA QUE UNA ALARMA SUENE ASÍ TU MÓVIL ESTÉ APAGADO

Primero, debes corroborar si tu celular Android cuenta con la función.

cuenta con la función. Normalmente, el despertador se encuentra al interior de la app predeterminada del “Reloj”.

El siguiente paso es presionar sobre la pestaña “Alarma”.

Programa una para que suene dentro de 5 minutos.

Ahora, apaga tu móvil y espera que pase el tiempo.

Así sabrás si tu dispositivo se prenderá automáticamente para que haga sonar la alarma.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR ANDROID

Evita que tu celular se descargue por completo : de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma.

: de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma. No lo dejes mucho tiempo en 0% : existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro.

: existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro. Impide que tu celular se encuentra a temperaturas altas : deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor.

: deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor. Carga rápida con moderación: algunos dispositivos Xiaomi cargan la totalidad de su batería en 15 minutos, esto con un cargador de 120W, aunque no es una función negativa si lo repites a diario podría dañar considerablemente la batería.

