Por más responsable que seas cuidando tu teléfono con sistema operativo Android, siempre existe el riesgo de que lo pierdas o en el peor de los casos, que seas víctima de un robo. Actualmente, la mayoría de celulares inteligentes (hasta los más básicos) cuentan con herramientas que te permiten rastrearlo e incluso bloquearlo a la distancia, sin embargo, necesitarás del apoyo de otro dispositivo para hacerlo y muchas veces el que tienes a la mano no es un equipo Android, sino un iPhone, el mismo que te ayudará a localizar tu móvil.

Como se recuerda, Android es un sistema operativo desarrollado por Google, y todos los dispositivos que tengan al referido software podrán ser rastreados desde la “Cuenta de Google”, la misma que has tenido que registrar en el smartphone que has perdido o te han robado. Antes de localizar el equipo te brindaremos dos recomendaciones: primero, no vayas solo, si es posible búscalo junto con una autoridad policial; segundo, el iPhone debe tener actualizado “Safari” o el navegador que utilice, así no habrán inconvenientes.

ASÍ PUEDES LOCALIZAR TU MÓVIL ANDROID DESDE UN IPHONE

Primero, desde tu iPhone accede a Safari o el buscador de tu preferencia y coloca lo siguiente en la barra de búsqueda https://www.google.com/android/find , puedes hacer clic aquí para ir directamente.

, puedes hacer clic para ir directamente. Inicia sesión con tu cuenta de Google

Te aparecerá un mapa en donde podrás visualizar la ubicación del teléfono, solo tienes que ver un punto de color verde con un dibujo de un smartphone.

En la parte inferior de la pantalla vas a ver un panel con los datos de tu equipo: marca, modelo, nivel de batería y nombre de la red Wifi a la cual está conectado.

Debajo de esta información hay tres botones: el primero te da opción de reproducir un sonido por cinco minutos que no se podrá apagar de ninguna manera; el segundo bloquea el equipo y permite mostrar un mensaje de seguridad y un botón para llamar a un contacto; y el último elimina todos los datos del smartphone.

Cómo evitar que los delincuentes apaguen el celular que acaban de robarme

Ingresa a los “Ajustes” de Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Luego, busca y presiona la sección “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí toca sobre “Ajuste de Bloqueo seguro”.

Te pedirán que introduzcas tu PIN, contraseña o patrón de seguridad para continuar.

Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

Listo, eso sería todo. Intenta apagar tu celular, desactivar el GPS, datos móviles, WiFi, etc., y no vas a poder, ya que Android antes te va a pedir que coloques el método de desbloqueo que has elegido.