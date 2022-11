Todos los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android cuentan con el Asistente de Google, un software desarrollado con inteligencia artificial que lo puedes controlar con ciertos comandos de voz, es posible consultarle y ordenarle lo que quieras, como por ejemplo: el tipo de cambio actual de tu moneda a dólares o viceversa, abrir aplicaciones, realizar operaciones matemática, etc. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos a reemplazar al asistente virtual de Google por el que desarrolló la compañía Amazon, hablamos de “Alexa”. Toma nota.

Así puedes cambiar al Asistente de Google por Alexa desde tu móvil Android

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación “Amazon Alexa”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

y descarga la aplicación “Amazon Alexa”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, abre el aplicativo y otórgale todos los permisos, de esta manera podrá funcionar sin inconvenientes.

Es necesario que previamente te crees una cuenta de Amazon para que inicies sesión.

Tras hacerlo, presiona en las “Configuraciones” que se ubican en el menú lateral.

El siguiente paso es oprimir sobre el apartado “Manos libres Alexa” y activa el interruptor del mismo nombre.

Se habilitará una ventana en donde tendrás que repetir 5 comandos de voz, es una práctica de reconocimiento por voz para que Alexa te identifique cuando la llames.

Te recomendamos situarte en un lugar silencioso.

Listo, ahora solo queda decir “Alexa” y pedirle algo, por ejemplo: “Alexa, ¿Qué hora es?” de inmediato te responderá.

Eso sería todo. Así te olvidarás del Asistente de Google, es posible utilizar los dos en el mismo teléfono, ya que para activar al asistente virtual de Google solo tienes que decir “Ok Google”. Recuerda que desde hace un buen tiempo ya puedes pedirle a Alexa música, información del tiempo, programar alarmas, etc., todo esto incluso si no tienes la aplicación abierta, ya que has habilitado el modo “Manos libres”.

Por esta razón aparece el ícono del engranaje en tu celular Android

El ícono de los “Ajustes” aparece cuando recién has encendido un celular nuevo.

Si despliegas la barra de notificaciones, el mensaje detallará que debes configurar tu celular antes de comenzar a utilizarlo.

Tras acabar la configuración, Google sabrá si deseas activar el asistente de voz.

Asimismo, te solicitará una contraseña, patrón de seguridad, huella dactilar, etc., en caso no la hayas puesto.

También te brindará una serie de pautas si deseas que tu celular tenga acceso a tu ubicación.

Cuando acabes con todo el proceso, el ícono de los “ajustes” desaparecerá de inmediato.

