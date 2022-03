Antes de adquirir un nuevo dispositivo móvil tienes que ver las siguientes características: el procesador, sistema operativo (Android o iOS), cámara, pantalla y ahora último el tipo de red que tendrá. Muchas compañías telefónicas se encuentran ofreciendo equipos compatibles con la red 5G, la cual promete mayor seguridad y una velocidad de 10 gigabits por segundos (Gbps), sin embargo, está tecnología todavía no se encuentra disponible en varios países de Latinoamérica, así que hoy te enseñaremos un truco para saber cuál es la red con mayor cobertura por tu zona.

Antes de comenzar explicaremos brevemente lo que es una red móvil. Básicamente, es un sistema conformado de estaciones o antenas en el que su señal (2G, 3G, 4G o 5G) viajan en forma de ondas para cubrir un área delimitada, esto con el objetivo de que los diferentes teléfonos celulares de los usuarios puedan comunicarse entre ellos.

CUÁL ES LA RED CON MAYOR COBERTURA EN MI ZONA

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la app “Perf: Test velocidad WiFi”, si quieres obtenerla rápidamente haz clic aquí .

y descarga la app “Perf: Test velocidad WiFi”, si quieres obtenerla rápidamente haz clic . Abre la aplicación y acepta todos los permisos necesarios para que la plataforma funcione con normalidad.

Ahora, añade la cantidad de gigabytes que tiene tu plan, en caso seas cliente prepago coloca cero y “Ok”.

Realiza un toque sobre el ícono de las tres rayas que se encuentran en el extremo superior izquierdo y accede al apartado “Velocidades y cobertura”.

Automáticamente vas a ver el mapa de tu país manchado de diferentes colores: el azul es la zona en donde hay mayor cobertura 2G; el verde 3G, el naranja 4G LTE; y el morado 5G.

Aprieta en la brújula para ir directamente a tu casa, centro de trabajo o el lugar en donde estés en tiempo real.

Listo, así vas a saber cuál es la red que mejor te conviene, recuerda que un móvil con 5G por el momento no será útil si en tu país aún no ha llegado esa tecnología. Además, en la pate inferior del mapa puedes cambiar el tipo de operador telefónico con el que has contratado tu servicio.

Cómo cambiar el tipo de red en mi celular Android

Abre los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada. Pulsa sobre las secciones “Conexión de internet” > “Redes móviles”.

Busca “Tipo de red preferida”.

Si tu smartphone es compatible con 5G, lo más probable es que salga “5G / 4G / 3G”, escoge la que tenga mejor cobertura en tu punto con el truco anterior.

