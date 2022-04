Todos los teléfonos inteligentes que tienen a Android como su sistema operativo, te permiten descargar millones de aplicaciones a través de la Google Play Store, sin embargo, así como las puedes instalar, también es posible que las desinstales cuando ya te aburriste de utilizarlas o simplemente las quieres ocultar cuando te ves con tus amigos o familiares, un claro ejemplo es Tinder, no muchos dicen abiertamente que han descargado la referida plataforma de citas. En esta oportunidad te enseñaremos un sencillo truco para que sepas cuáles son las apps que han sido eliminadas recientemente de un smartphone.

Si por error has desinstalado una aplicación que utilizabas a diario, pero no te cuerdas de su nombre, o de repente quieres saber cuáles fueron las últimas apps que usó tu novio o novia y luego eliminó de su dispositivo Android, existe un registro de la Google Play que te permite saberlo esto, lo mejor de todo es que no tendrás que instalar programas adicionales que pongan en riesgo la seguridad de tu equipo o información personal.

CÓMO VER LAS APLICACIONES QUE RECIÉN HAN SIDO ELIMINADAS EN ANDROID

Primero, ingresa a la Google Play Store, la tienda de aplicaciones del sistema operativo Android .

Luego, toca sobre tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

De inmediato, se desplegará una mini ventana con las cuentas de Google que administras, presiona en donde dice “Administrar Dispositivo y apps”.

Aquí selecciona la pestaña “Administrar”.

Te aparecerá un botón con dos opciones: “‘Instaladas” y “No instaladas”, escoge esta última.

Android te mostrará la lista de aplicaciones que ya no se encuentran disponibles en la memoria interna o externa del dispositivo, quiere decir que son las que han sido desinstaladas.

Finalmente, un dato interesante es que puedes ordenar las aplicaciones de forma alfabética o por fecha, así vas a saber cuándo han sido desinstaladas del smartphone.

La guía para habilitar las opciones de desarrollador en Android

Accede a los “Ajustes” de tu Smartphone Android .

. Aprieta el apartado “Información del dispositivo” o “Acerca del teléfono”.

Toca en “Información de Software”

Presiona varias veces sobre “Número de compilación”, probablemente te pidan tu patrón se seguridad o contraseña, añádelo.

Te saldrá el siguiente mensaje: “ El modo para desarrollador ya está activado ”.

”. Vuelve otra vez a los “Ajustes” y desplázate hacia el final, aquí vas a encontrar las “Opciones de desarrollador”.

Recuerda que cada fabricante cambia el nombre de las opciones. Debes estar atento, porque puedes encontrar “Número de versión” en lugar de “Compilación”.