Los teléfonos inteligentes fabricados por los compañía tecnológica Xiaomi, cuentan con una herramienta que viene preinstalada por defecto en todos los dispositivos con sistema operativo Android 10 o superiores, la cual es capaz brindarte un dato que te causará mucha curiosidad, este consiste en saber la cantidad exacta de años, meses, semanas, días, horas y minutos que tú y tus amigos o familiares llevan con vida. Desde Mag te explicaremos los pasos para acceder a la referida información.

El aplicativo de Xiaomi que te puede alcanzar está información que se actualiza en tiempo real cada vez que la consultas, es la calculadora del smartphone, así que no tendrás que descargar programas adicionales de la Google Play Store o de sitios externos para averiguar el tiempo exacto que continuas viviendo desde que naciste.

LA GUÍA PARA SABER EL TIEMPO QUE TIENES CON VIDA CON LA AYUDA DE TU MÓVIL ANDROID

Primero, ingresa a la aplicación nativa de la calculadora en tu celular Xiaomi con S.O. Android.

Ahora, en la parte superior presiona el ícono de los tres cuadrados junto al signo igual (=).

Te aparecerán varias opciones, toca sobre el apartado denominado “Edad”, el cual está representado con el símbolo de una torta de cumpleaños.

En la sección que dice fecha de nacimiento, a la derecha coloca el día, mes y año en que naciste. Tras culminar aprieta en “Aceptar”.

Finalmente, te saldrá un recuadro titulado “Resumen”, el mismo que te mostrará la cantidad de años, meses, semanas, días, horas y minutos que estás con vida.

Para qué sirve Dolby Atmos en tu teléfono Android

“Dolby Atmos” es una herramienta de sonido que la puedes habilitar desde el menú de notificaciones de Android, esta se encarga de optimizar las frecuencias del sonido estéreo en un celular, para ser claros va a mejorar considerablemente el audio de los altavoces (como mínimo debe tener dos para que tenga Dolby Atmos). Es importante aclarar que dicha tecnología se utiliza comúnmente en las salas de cines, pues el objetivo es emitir todos los sonidos posibles justo en las tres dimensiones del espacio en dónde se encuentra físicamente una persona.

Aunque los teléfonos móviles de gama media o alta no te brindarán la misma calidad de sonido que una sala de cine, si vas a notar una mejora en el audio cuando mires una película, un vídeo en YouTube, tras reproducir una nota de voz en WhatsApp, etc., asimismo, la referida herramienta también se activará con los auriculares por cable con entrada Jack de 3,5 milímetros, o cables de tipo USB C, con el sistema Bluetooth no funcionará.