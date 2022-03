La mayoría de las personas suelen llevar su dispositivo móvil a todos lados, ya que actualmente estos equipos no solo sirven para que te mantengas comunicado con el entorno social o familiar, sino que también se han convertido en una herramienta importante de trabajo. ¿Sabes cuándo fue la última vez que apagaste tu celular Android? (no reiniciar), aquí te enseñaremos los pasos para que descubras la cantidad de días exactos que lleva encendido tu smartphone Samsung.

¿Será malo no apagar tu celular Android? la respuesta es no, debido a que el procesador, la memoria RAM o los sensores entran en un estado de descanso cuando no le das uso a tu móvil, como por ejemplo: al momento de dormir por las noches, lo único que funciona las 24 horas del día es la batería, puesto que siempre debe alimentar de energía al equipo para que suene una alarma o cualquier otra función.

Cuando tienes poca batería no esperas que tu celular se apague, al contrario, inmediatamente lo cargas para que puedas utilizarlo más adelante, solo lo apagas en caso presente fallas o algún error puntual, una solución sencilla y muy efectiva en muchas ocasiones; si no es tu situación, a continuación sigue los estos pasos para que sepas el número de días que lleva encendido tu celular.

CÓMO SABER CUÁNTO TIEMPO LLEVA PRENDIDO MI CELULAR

Primero, accede a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu smartphone Samsung, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, presiona sobre el apartado “Cuidado de la batería y dispositivo”, se abrirá una nueva ventana.

Desplázate hacia abajo hasta encontrar la opción “Diagnóstico”, tócala.

En la parte inferior aprieta el botón “Estado reinicio encendido”, te aparecerá el siguiente mensaje: “Su teléfono lleva (x) días encendido”.

Es importante aclarar que tu teléfono Android no será afectado directamente si no lo apagas, no obstante, es recomendable hacerlo al menos una vez a la semana, así le estarías dando un respiro a la batería o la memoria RAM, estas acciones podrían alargar la vida de tu equipo y mejorar su rendimiento.

