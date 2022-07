Al momento de abrir una aplicación que descargaste a través de la Google Play Store, es probable que te pida ciertos permisos para que opere sin inconvenientes, por ejemplo, tendrías que otorgar el acceso a la cámara, galería de imágenes, micrófono, etc., sin embargo, para conocer dicha información primero debes descargar el aplicativo, ya que desde la referida tienda de Android no es posible visualizar este tipo de datos.

¿Por qué es importante conocer los permisos que te pide una aplicación? simple, porque es posible que existan aplicaciones infiltradas dentro de la Google Play, las mismas que solo quieren robar tu información personal e incluso datos bancarios. No es normal que un reproductor de música te pida el acceso a la ubicación o cámara, es algo inusual y hasta raro, ya que no tendría nada que hacer con esos componentes.

LA GUÍA PARA VER LOS PERMISOS QUE TE PIDE UNA APP DE ANDROID

Como lo dijimos anteriormente, no puedes acceder a esta información desde la Google Play, pero existe un APK 100% seguro que denominaron “Aurora Store”, con este programa vas a conocer todos los permisos de todas las aplicaciones que almacena la Play Store de Android, informó el portal tecnológico Xataka Android.

El funcionamiento es similar al de la Google Play, pero Aurora Store cuenta con una sección de "Permisos". (Foto: Xataka Android)

Para ver los permisos de una app tienes que instalar el APK “Aurora Store” desde Apk Mirror o F-Droid , queda a tu elección, ambos son sitios muy recomendados.

o , queda a tu elección, ambos son sitios muy recomendados. Ahora, abre el archivo APK y ejecútalo en tu celular.

Espera que se instale y ábrelo, te pedirá el acceso al almacenamiento, otórgaselo, es obvio ya que también te permite descargar aplicaciones.

Sigue los pasos que te indique el APK y entra en el apartado “Google Play” como usuario anónimo, no es necesario que inicies sesión.

Finalmente, busca cualquier app (gratuita, no las de pago) y vas a ver todos los permisos que te pide una aplicación antes de descargarla. Aunque se trata de una tienda, podrías tenerla para este único fin.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.

