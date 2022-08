Si no eres un experto o no cuentas con los conocimientos básicos sobre el cuidado de las plantas, lo mejor sería que no las riegues a diario porque podrían morirse antes de su ciclo de vida natural, por ejemplo: existen algunas que solo requieren de agua cada quince días, así como hay otras que sí necesitan ser regadas a diario. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco de Android para puedas saber los tipos de plantas que tienes en casa y cómo deberías tratarlas.

Es importante aclarar que existen muchos tipos de plantas y se clasifican de la siguiente manera: hierbas, matas, arbustos y árboles, pero, si cuentas con una de estas en tu vivienda y no sabes cómo identificarlas, la aplicación “Picture This” te brindará toda la información relacionada a tu planta y los cuidados que necesita para que viva más tiempo.

Con Picture This sabrás con qué frecuencia vas a regar tu planta, abonarla o exponerla al sol, solo necesitas una foto de la misma, además, aparte de la especie te vas a enterar si tu planta se encuentra sana o no, si es así te brindará algunos consejos reponerla y que no termine muriendo.

LA GUÍA PARA QUE TU CELULAR IDENTIFIQUE EL TIPO DE PLANTA QUE TIENES

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación “Picture This”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic aquí .

y descarga la aplicación “Picture This”, la puedes obtener rápidamente haciendo clic . Ahora, ábrela e ingresa con tu cuenta de Google (Gmail). No te olvides de otorgarle todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

El siguiente paso es presionar sobre la equis (x) para eliminar las ventanas que te incitan a obtener la versión premium.

Cuando estés en la interfaz principal vas a ver las diferentes opciones, concéntrate en la que dice “Diagnosticar” e “Identificar”, el primero sirve para que veas en qué estado de salud se encuentra tu planta, y el segundo para saber a qué tipo pertenece y ver sus cuidados.

Oprime cualquiera y la app te mostrará unos consejos de fotos que no sirven para el proceso de identificación y diagnóstico, dale en “Listo”.

Finalmente, procede a tomar la foto y deja que “Picture This” te enseñe lo demás.

CUÁLES SON LOS RIESGOS DE INSTALAR UNA APK EN TU MÓVIL ANDROID

En caso descargues las APKs de sitios webs confiables como por ejemplo: APKmirror, no pasaría nada, debido a que te ofrecen un nivel de seguridad muy elevado.

Si te llamó la atención una APK que viste de una página poco conocida, te aconsejamos no descargarla porque podrías introducir un virus “Malware” o “Jocker”, ambos te robarían tu información personal como: cuentas bancarías, números de tarjetas de crédito o débito, contraseñas, etc.

Otro de los riesgos es que tras haber infectado tu móvil, tendrías que formatearlo o volverlo a su modo de fábrica para eliminar todo mal, significa que no podrás realizar una copia de seguridad para guardar tus archivos multimedia porque estarías creando una copia de ese mismo virus.

