Muchos usuarios ya no contestan las llamadas telefónicas de la manera tradicional, esa en donde sacas tu smartphone del bolsillo y presionas sobre el botón de “Responder”, pues la tecnología ha ido avanzando y ahora es posible contestar las llamadas sin la necesidad de tocar tu dispositivo móvil, ¿Cómo? a través de los auriculares, pero eso no es lo más sorprende, ya que Android cuenta con una función que incluso te permite saber quién se quiere comunicar contigo sin mirar la pantalla de tu celular. Toma nota.

Aunque se trata de una función poco conocida, te puedes dar cuenta de las herramientas muy útiles que no son aprovechadas por todos los usuarios. Es probable que a veces te encuentres en una situación en donde es imposible sacar tu teléfono del bolsillo, como por ejemplo: mientras tomas un bus repleto y vas camino al trabajo, escuela, colegio, etc., de repente te entra una llamada y no sabes si es importante o urgente, ya que el momento no te permite sacar el móvil para que veas de quién se trata, esto ha cambiado gracias a la inteligencia artificial de Android.

El referido sistema operativo es capaz de informarte sobre la persona que te está llamando, por supuesto si previamente activas la herramienta “Leer nombres en voz alta”, así cuando estés con auriculares sabrás quién se quiere contactar contigo, si es urgente podrías contestar tocando el botón de “responder” de los audífonos, o a través de los gestos, para el caso de los auriculares inalámbricos que funcionan por bluetooth.

ASÍ PUEDES SABER QUIÉN TE LLAMA CON LA AYUDA DE TUS AURICULARES

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu celular Android , lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, ubica y oprime el apartado "Accesibilidad".

El siguiente paso es presionar sobre “Interacción y habilidad”.

Aquí vas a entrar en la opción denominada “Responder / Finalizar llamadas”.

Finalmente, activa el interruptor que dice “Leer nombres en voz alta”.

Listo, eso sería todo. Cada vez que estés con tus audífonos y recibas una llamada telefónica, escucharás que tu celular Android va a decir el nombre del contacto que se quiere comunicar contigo, pero, un dato a tener en cuenta es que debes guardar a tus amigos o familiares con sus nombres verdaderos sin utilizar signos raros, por ejemplo: en caso registres a alguien con el nombre de “R(o)berto”, el dispositivo repetirá Ere, paréntesis, o, paréntesis, b, e, ere, te, o.

LA GUÍA PARA QUE TU MÓVIL SE PUEDA DESBLOQUEAR MÁS RÁPIDO CON LA HUELLA DACTILAR

Limpia el sensor de tu celular Android. Libéralo de polvo porque debido a la suciedad a veces no puede reconocer tu huella.

Registra la misma huella varias veces : algunos teléfonos admiten hasta 5 huellas, función que te permite desbloquear tu móvil con las dos manos. Lo ideal sería que solo registres la huella de dos dedos, la del pulgar e índice, así podrás registrar ambas en dos oportunidades y reforzar el reconocimiento del sensor.

Accede a los "Ajustes" de Android.

. Aprieta el apartado “Pantalla de bloqueo”.

Desplázate hacia abajo y toca en la opción “Huellas digitales” > “Añadir huella digital”.

Por último, escanea la huella de tu dedo pulgar e índice y realiza el mismo proceso dos veces.

Cubre el sensor con tu otra mano mientras colocas tu huella : antes de poner tu huella, haz una sombra sobre el sensor de tu celular con la otra mano. Recuerda que “ los lectores ópticos bajo la pantalla pierden efectividad si desbloqueas el teléfono en un entorno de luz intensa ”, destacó Xataka Android .

Aumenta la sensibilidad táctil de la pantalla: si el escáner se ubica en la parte inferior de la pantalla te recomendamos esta configuración, ya que vas a mejorar la precisión y rapidez del desbloqueo.

: si el escáner se ubica en la parte inferior de la pantalla te recomendamos esta configuración, ya que vas a mejorar la precisión y rapidez del desbloqueo. Entra otra vez a los “Ajustes”.

Aquí vas a oprimir en la sección “Pantalla”.

Por último, navega sobre las opciones y activa el interruptor denominado “Aumentar la sensibilidad táctil”.

