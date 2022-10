La división política administrativa del Perú comprende 24 departamentos y una provincia constitucional (Callao), así que probablemente pienses en realizar un viaje por estas fechas para que conozcas la cultura, gastronomía o costumbre de una determinada zona; sin embargo, el problema es que el servicio de internet de las operadoras telefónicas no siempre abarcan a todo el territorio nacional, ¿Te gustaría saber si un lugar cuenta con cobertura a la red? desde Mag te explicaremos cómo acceder a esta importante información.

Algunos lugares, sobre todo las zonas rurales, no cuentan con acceso a internet mediante el WiFi o los datos móviles del paquete que has contratado, así que no podrás publicar tus videos o fotografías en las redes sociales de tu preferencia, por lo menos hasta que te ubiques en un sitio con señal.

Todos los teléfonos inteligentes pueden cambiar la tecnología de datos móviles, ya sea 2G, 3G, 4G o 5G, esta última aún se está desplegando paulatinamente en el territorio peruano. El truco que te enseñaremos, detallará cuál de todas las tecnología es la que más abunda en una ubicación específica.

LA GUÍA PARA SABER DESDE TU CELULAR SI HAY COBERTURA DE INTERNET EN UNA ZONA

Primero, desde el navegador de tu móvil Android ingresa a la página web de “Osiptel” (en Perú) haciendo clic en el siguiente enlace.

Ahora, presiona el botón naranja que dice “Buscar cobertura”, se ubica en la parte superior.

Introduce la ubicación del lugar que vas a visitar, el departamento, provincia, distrito y localidad.

Más abajo selecciona la operador que te brinda los servicios de telefonía.

Oprime en “Ver cobertura”.

Listo, de esta manera sabrás si hay cobertura de internet en esa zona, incluso te detalla el tipo de tecnología móvil, como por ejemplo: 2G, 3G, 4G, 5G.

LA SOLUCIÓN AL AVISO “NO SE HA PODIDO ANALIZAR EL PAQUETE” EN TU TELÉFONO ANDROID

El mensaje no es claro, pero se entiende que Android no es capaz de leer los datos del APK, ¿Por qué? existen muchas razones, pero las dos más comunes son las siguientes: cuando quieres forzar la instalación de un programa que pide como requisito una versión de Android superior a la que tienes; o que el archivo sea falso.

Las soluciones se han detallado en las causas del problema.

En el primero debes actualizar tu sistema operativo o descargar un APK compatible con la versión que tienes actualmente.

En el caso del segundo no se puede hacer nada, lo más seguro es que no sea un APK, esté dañado o lleno de virus. Te recomendamos descargar los programas de sitios confiables como APKMirror o UpToDown y no de cualquier lugar.

Síguenos en nuestras redes sociales: