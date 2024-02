Se trata de un problema muy común entre los usuarios que tienen un dispositivo móvil con sistema operativo Android. La mayoría ha reportado que al momento de conectar y desconectar un audífono cableado, el teléfono continúa apareciendo con el “modo auricular” activado, ¿Por qué sucede esto y cómo solucionarlo? Es algo que en Mag te explicaremos a continuación.

¿Cuáles son las consecuencias del referido fallo? Que tu smartphone no emita ningún tipo de sonido, significa que no podrás escuchar el audio de un video, música, llamada, videollamada, etc., es como si tu equipo estuviera en “modo silencio absoluto”. Por fortuna existen diferentes métodos para corregir el inconveniente.

Antes de comenzar, es importante aclarar que la solución extrema sería restaurar tu celular a sus valores de fábrica, (formatear) pero antes de hacerlo recomendamos crear una copia de seguridad de tus datos e información personal. Sin más que decir, toma nota y sigue cada uno de los pasos sin omitir ninguno.

Esto debes hacer para abandonar el modo auriculares en tu celular Android

Reinicia tu smartphone

Esta solución es la más básica suele tener buenos resultados en muchas oportunidades, por ello, si el ícono aún permanece en la parte superior después de haber ejecutado el paso antes mencionado, intenta reiniciar tu dispositivo Android, esto hará que todos los procesos se detengan automáticamente, informó el portal tecnológico Androidsis.

Para reiniciar tu celular pulsa por unos segundos el botón que enciende y apaga la pantalla, el cual se ubica normalmente en la parte lateral derecha del equipo.

Te aparecerán tres opciones: “Apagar”, “Modo emergencia” y “Reiniciar”, presiona este último.

Es probable que te pidan tu patrón de seguridad (en caso tengas).

Finalmente, espera que termine el proceso y habrás salido del modo auricular.

Conecta y desconecta nuevamente los audífonos

Es probable que hayas retirado rápidamente o de manera brusca los auriculares y por esta razón es que el sistema operativo aún los llega a reconocer, pues se trata de un error temporal del software que si en caso no logres salir, la mejor opción es probar conectando y desconectado una y otra vez los audífonos hasta que desaparezca el ícono del referido modo, sin duda una solución que no requiere de tediosos procedimientos.

Instala una app que utiliza los altavoces incluso en el modo auricular

Es una app que la encuentras en la Google Play Store de Android, la cual denominaron “Headset-Speaker Toggle & Test Switch”, puedes hacer clic aquí para obtenerla rápidamente. Básicamente te ayuda a utilizar los altavoces del smartphone aún si te encuentras con los audífonos conectados o no logras salir del modo en mención.

Tras haberla descargado ábrela y verás que su interfaz es muy sencilla.

Activa el único interruptor que aparece en la pantalla.

Esto hará que el celular emita los sonidos a través del altavoz.

