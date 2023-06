Seguramente has querido conectarte vía Bluetooth o WiFi para realizar una acción en particular y no lo pudiste conseguir. Si esto te ocurrió de manera inesperada, es probable que el problema no esté solo en tu celular Android, ya que puede deberse a factores externos.

Como se sabe, el problema de conexión en un dispositivo móvil es cada vez más común y, en algunos casos, muy difícil de lidiar, esto debido a que constantemente necesitamos estar conectados en redes sociales y otras apps para comunicarnos con otros usuarios o para llevar a cabo algunas tareas.

Cualquiera que sea el motivo por el que necesites usar Bluetooth o WiFi en tu móvil, en MAG te compartimos algunas soluciones prácticas que puedes comprobar ya mismo. Presta atención a los detalles.

Cómo solucionar problemas de conexión en Android

Te explicamos a detalle cómo puedes hacer si tienes problemas para conectarte vía Bluetooth o WiFi.

Uno de los inconvenientes principales puede deberse a tu misma conexión, por ello, asegúrate de que sí tengas internet. Puedes llamar a la operadora que te ofrece este servicio para confirmar si el problema no es de tu celular.

Otra opción es que tu router esté fallando y no te brinde internet como lo haría normalmente. Ante esto, lo más evidente es comprar uno nuevo para que no perjudique tu día a día.

Aunque parezca poco probable, el error puede venir debido a que el cable de conexión o incluso el puerto estén rotos. En ese sentido, tendrás que verificar esto.

Si ya viste los elementos externos y están bien, entonces debes fijarte en tu móvil. Prueba con encender y apagar el botón de WiFi durante algunos minutos.

Asimismo, puedes activar el modo avión por al menos 1 minuto, tras esto, desactívalo y enciende tu conexión WiFi o Bluetooth.

Si lo anterior no te resulto, reinicia tu celular y vuelve a conectarte a internet o Bluetooth para comprobar que estén funcionando correctamente.

