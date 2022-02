El celular se ha vuelto indispensable para muchas personas, no solo para coordinar temas vinculados al trabajo, sino para sociabilizar gracias a las redes sociales o aplicaciones como WhatsApp; sin embargo, al final del día no todos llegan con la batería de su móvil Android a tope, por lo que es necesario buscar un tomacorriente para cargar el equipo. Si este es tu caso, aquí te explicaremos un truco que no falla para ganar hasta un 20 % extra de autonomía sin necesidad de descargar aplicaciones externas o aplicando métodos que pueden acortar su vida útil.

La batería es pieza fundamental en tu smartphone y actualmente la gran mayoría cuenta con una de litio. Esto es vital, pues si dejas cargando tu equipo toda la noche no le pasará nada ni se va a malograr, esto debido a que tienden a cortar la energía cuando llegan al 100 %. Eso sí, no es recomendable tenerlo enchufado y sobre la cama pues puede producir calentura y reducir su tiempo de vida.

Sabiendo todo esto, aquí te explicamos un truco que permitirá ganar un extra de batería al día y que de seguro te servirá para cuando necesites enviar un mensaje urgente por WhatsApp o realizar una llamada.

CÓMO GANAR 20 % MÁS DE BATERÍA EN TU CELULAR ANDROID

El truco consiste en desactivar la ubicación en tiempo real del celular, pues esta función consume mucha energía al día, más que el Bluetooth, Wifi, redes sociales o los datos móviles. Aquí te dejamos el paso a paso para que lo hagas y no tengas que cargar con urgencia tu terminal Android a mitad de la tarde o por la noche para no quedarte incomunicado.

Quitar la ubicación en tu celular Android es muy sencillo y no toma mucho tiempo.

Lo primero será desplegar la barra de notificaciones de tu móvil (desliza tu dedo de arriba hacia abajo sobre la pantalla táctil).

Verás el panel de los accesos directos y busca la opción llamada ‘Ubicación’.

Pulsa sobre ella para que se desactive y no siga consumiendo energía durante todo el día.

Si necesitas usar Google Maps o el GPS, es tan sencillo como deslizar la barra, volver a los accesos directos y volver a activarla de nuevo.

Si normalmente llegas a la mitad del día con la batería por acabarse, desactiva la 'Ubicación' para optimizar el consumo de energía. (Foto: Mag)

Es importante saber que la ubicación se activa por defecto en casi todos los celulares Android, por lo que es probable que siempre la tengas funcionando y consumiendo batería como explican desde ‘ProAndroid’ . Aquí indican que es posible que desactivar la ubicación le ahorre a tu móvil un gasto que va de entre el 15 y el 20 % diario de batería. Además, desde el mismo servicio operativo de Google reconocen que “el uso de los servicios de ubicación afecta el rendimiento de la batería”.

