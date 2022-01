Los dispositivos Android tienen la particularidad de contar con una serie de funciones dentro del apartado de Ajustes. Si bien esto varía dependiendo del modelo que tengas a la mano, por lo general puedes encontrar herramientas como Aplicaciones, Bluetooth, Batería, etc.

¿Alguna vez te has quedado sin internet en la calle y no estabas cerca a una red Wifi ? Pues ya no es problema, pues nuestro dispositivo puede tener datos gratis siempre y cuando tengamos a un amigo nuestro cerca y con el que permanezcamos todo el tiempo que estemos desconectados.

CÓMO TENER INTERNET GRATIS SI TE QUEDASTE SIN DATOS Y NO HAY WIFI

Pues lo único que tu amigo debe hacer es ingresar a Ajustes.

Allí deberá ir a Redes Móviles o Conexiones.

En ese apartado verás la función de “Zona Wifi personal” o “Anclaje de red”.

Ahora dile a tu amigo que la active.

Se creará una red wifi con el nombre de su dispositivo.

Allí también puedes ver la contraseña de la red wifi.

De esta manera puedes compartir tu internet como red wifi. Pruébalo en caso tengas otra línea o tu amigo cerca. (Foto: MAG)

Cabe precisar que también puedes definir qué celulares deseas o no que se conecten.

Si ves redes extrañas, puedes limitarles el acceso a tu red de datos.

Recuerda que la red Wifi emitida por el celular no es tan potente como la red Wifi de casa, por lo que deberás permanecer casi al lado de la persona para que no se pierda la conexión.

