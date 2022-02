¿Tienes mala señal de internet ? ¿La red no llega a varias partes de tu casa o simplemente es insostenible tenerla baja? En la actualidad, con la llegada del teletrabajo, son muchas las personas que utilizan el wifi para poder colgarse a una entrevista o simplemente compartir documentos. Sin embargo, si esta no es potente, no te preocupes, usa este sencillo método.

Lo mejor de todo es que el proceso es totalmente gratuito y no es necesario que tengas rooteado el dispositivo móvil . Por el contrario, deberás solo tener Android 4.2.2 en adelante en tu celular. Así que manos a la obra.

CÓMO CONVERTIR TU CELULAR VIEJO EN REPETIDOR WIFI

Lo primero será descargar en tu terminal Android la aplicación Wifi Repeater .

. Puedes obtenerla desde la Google Play o simplemente descargarla en APK .

. Cuando abras la aplicación deberás presionar el símbolo de Wifi.

En ese instante deberás otorgarle los permisos para que acceda a tu ubicación.

Ahora ingresa a los Ajustes de tu terminal.

Wifi Repeater se encuentra en Google Play o también puede descargarse en APK. (Foto: MAG)