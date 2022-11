Todos los teléfonos inteligentes que se fabrican en la actualidad son multifuncionales, quiere decir que aparte de realizar o recibir llamadas y mensajes de texto SMS, sirven como una herramienta imprescindible para trabajar, estudiar, jugar gameplays, ver películas, entre otras actividades. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco para que sepas cuál es la velocidad real del procesador de tu dispositivo Android.

Así puedes saber la velocidad del procesador de tu teléfono Android

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android .

. Ahora, busca y descarga la aplicación denominada “Geekbench 5″, se trata de un programa para medir el rendimiento del CPU en tiempo real. Si deseas obtenerla rápidamente haz clic aquí .

. Ábrela y presiona en “Aceptar”, así le concederás todos los permisos necesarios para que pueda operar sin inconvenientes.

De inmediato vas a ver todas las características del smartphone.

Para saber la velocidad de tu procesador, oprime sobre la opción “Run CPU benchmark”.

Espera que el aplicativo procese los datos de tu dispositivo.

Finalmente, como puedes ver en la siguiente imagen, el procesador del equipo consultado es de 8 núcleos, esta es su velocidad.

Esta es la velocidad del procesador de un móvil en tiempo real (Foto: GEC)

Existen otras aplicaciones que brindan los mismos servicios que Geekbench 5, entre estas se encuentran: 3D Mark, CPU X, Device Info, Phone Test, CPU Throsttling Test, etc. Es importante destacar que todos los programas antes mencionados los puedes descargar a través de la Google Play Store de Android, no te preocupes que son de confianza, así que no temas en otorgarle algunos permisos de tu celular.

¿Cuándo debes utilizar el modo avión en tu celular?

Es importante aclarar que el modo avión fue creado para activarse minutos antes de viajar en un avión, ya que la señal de los celulares podrían interferir o perjudicar la comunicación entre la tripulación del vuelo y los controladores aéreos.

También es posible utilizarlo para ahorrar batería, ya que el gasto de energía es mucho menor cuando desactivas todas las conexiones del móvil.

Incluso tu smartphone cargará más rápido con este modo activado, estamos hablando de una doble velocidad.

Se recomienda encenderlo por unos minutos y luego apagarlo para solucionar los problemas con la conexión del WiFi o datos móviles, es una de las mejores soluciones porque todas las conexiones de tu teléfono se reiniciarán automáticamente sin la necesidad de reiniciarlo.

En caso uno de tus juegos no requiera conexión internet, prende el modo avión para que no aparezcan esos masivos anuncios que te interrumpen.

