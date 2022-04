Todos los teléfonos inteligentes con sistema operativo Android, sin importar la marca, modelo o gama del equipo, siempre dejan aplicaciones abiertas en segundo plano cada vez que utilizas algunas y vuelves a la pantalla de inicio del smartphone, es como si estuvieras minimizando una pestaña desde la computadora o portátil; por ello, en esta oportunidad te enseñaremos hasta dos formas de forzar el cierre de un aplicativo, ya que en algún momento puede ser necesario. Toma nota.

Antes de proceder con la explicación, es importante que sepas lo que significa “ aplicaciones abiertas en segundo plano ”, anteriormente dimos un claro ejemplo, cuando en una PC minimizas una pestaña no la estás cerrando, simplemente la separas un momento para que posteriormente vuelvas a utilizarla. Algo similar se puede hacer en los dispositivos Android, pero, la definición correcta es la siguiente: son los procesos que automáticamente ejecutan las apps mientras no les das uso, como la sincronización de datos, ubicación, actualización de información, etc. La desventaja es que si hay muchas el celular se puede recalentar y bajar su rendimiento de navegación.

CÓMO FORZAR EL CIERRE DE LAS APLICACIONES EN ANDROID

Primero, ingresa a las configuraciones de tu móvil Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, ingresa al apartado denominado “Aplicaciones”.

Aquí vas a ver todas las aplicaciones que tienes instaladas.

Presiona sobre la que quieres cerrar por completo.

En la parte inferior te saldrán dos opciones “Desactivar” y “Forzar cierre”, toca en la segunda.

Finalmente, dale en “Aceptar y el ícono de “Forzar cierre” ya no estará habilitado, significa que la has cerrado definitivamente.

Otro procedimiento

Para saber si no tienes aplicaciones abiertas en segundo plano, tienes que apretar el botón de “Multitareas”, normalmente se encuentra en la parte inferior izquierda con el ícono de las tres rayas verticales.

Te saldrá un carrusel con todas las apps que todavía están abiertas.

Si quieres cerrar una app en específico solo debes deslizar la ventana de la misma hacia arriba.

En caso quieres cerrarlas en su totalidad, debajo te saldrá la opción “Cerrar todo”.

