Ya pasó la Navidad 2022, y ahora se acerca el Año Nuevo 2023, así que desde Mag te enseñaremos un listado con las mejores aplicaciones para que también puedas celebrar este importante evento utilizando tu teléfono inteligente con sistema operativo Android.

Es necesario destacar que obtienes todas las aplicaciones a través de la Google Play Store de Android, no te recomendaremos programas APKs que pongan en riesgo la información almacenada en tu dispositivo móvil, además, te comentamos que la mayoría tienen nombres muy similares, así que te dejaremos los respectivos enlaces para que puedas descargarlos de forma directa.

Los aplicativos que a continuación te mostraremos incluyen diferentes funcionalidades, sorprendentes fondos de pantalla que encajan perfectamente en tu smartphone, pegatinas o stickers animados, frases creativas que servirán como saludos, etc., sin duda son un grupo de herramientas muy útiles para recibir el Año Nuevo 2023.

Las mejores aplicaciones de Android para recibir el Año Nuevo 2023

El orden de las aplicaciones no tienen un grado de relevancia, están ubicadas de forma aleatoria, asimismo, todas las apps son compatibles en los celulares con Android 4.1 o versiones superiores.

Feliz Año Nuevo 2023 (Gio apps)

Si piensas saludar a tus mejores amigos, familiares o compañeros del trabajo, esta aplicación desarrollada por Gio Apps, te ofrece una gran cantidad de tarjetas para desear un “Feliz Año Nuevo”. Es gratuita, no requiere de suscripciones y lo mejor de todo, consume poco espacio de almacenamiento. Descárgala haciendo clic aquí.

Feliz año Nuevo 2023 (Curveapp mania)

Curveapp mania presentó esta joya en el 2019, y cada año la viene actualizando, ¿Para qué sirve? básicamente te brinda más de 1000 stickers animados, imágenes deseando un “Feliz Año Nuevo” y divertidos gifs. Solo necesitas 9 MB y a la fecha ya cuenta con más de 100 millones de descargas. Toca el siguiente enlace para descargarla.

Feliz Año nuevo 2023 (Jhosyapps)

¿No sabes qué añadir en tus saludos de WhatsApp, Messenger, Telegram, etc.? esta aplicación incluye una gran cantidad de mensajes creativos y personalizables, los mismos que puedes utilizar para saludar a tus seres queridos a las 12:00 a. m. del 1 de enero de 2023. No requiere de conexión a internet y la obtienes aquí.

Feliz año nuevo 2023 (Walpappersapps)

Finalmente, Walpappersapps desarrolló otra alternativa cuando no sabes qué escribir en tus saludos de Año Nuevo, los usuarios la calificaron con una puntuación de 4.8 estrellas y actualmente supera las 10 millones de descargas. La App te permite compartir las mejores frases mediante llamativas imágenes a través de tus redes sociales y plataformas de mensajería tradicional. Este es el enlace.

Funciones de Android que consumen tu batería sin que te des cuenta

De repente el 10% no te parezca una exorbitante cantidad de energía, es lo que consumen las 4 funciones de tu teléfono que no utilizas, pero están activadas, no obstante, desearías ese 10% cuando tu celular se encuentra en 0% y no tienes un cargador o tomacorriente a la mano.

Bluetooth : es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%.

: es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%. GPS : solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone.

: solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone. Wifi : cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa.

: cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa. Datos móviles: si estás conectado a una red wifi lo idea sería navegar con ese internet y no con el tu paquete de datos.

