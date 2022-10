Cada vez que los usuarios van a adquirir un nuevo teléfono inteligente con sistema operativo Android, es habitual y normal que se concentren únicamente en los componentes que conforman el equipo, como por ejemplo: los megapíxeles de la cámara, memoria RAM, procesador, etc., sin embargo, también hay aspectos muy relevantes que no necesariamente tienen que ser técnicos, nos referimos a las letras “CE” que se encuentran impresas en la parte trasera de los dispositivos móviles, ¿Qué significan? desde Mag lo explicaremos a continuación.

La mayoría no le toma importancia y no saben que significan las letras “CE”, casi siempre pasan desapercibidas y no solo se ubican en los celulares con Android, sino también en las tabletas y muchos dispositivos electrónicos. Existen dos versiones de esta especie de logotipo, una con las letras juntas y la otra separadas, ambas se relacionan con el bienestar de tu salud.

QUÉ SIGNIFICAN LAS LETRAS “CE” DE TU CELULAR ANDROID

Si volteas tu móvil vas a ver la marca del fabricante y debajo de la misma está grabado las iniciales “ C E ” (separadas).

Definiendo cada letra significa Conformité Européene.

Esto quiere decir que tu teléfono cumple con los requisitos de calidad y seguridad que solicita la "Unión Europea" para la distribución de celulares, es decir que puedes alegar o responder frente a casos como explosiones de terminales o incendios.

Para resumirlo, en caso el smartphone no cuente con las iniciales "C E" (separadas), si te ocurra algo por culpa de algún fallo en el equipo, el fabricante no podrá responder si el hecho o accidente se generó en Europa.

Por otra parte, las letras "CE" (juntas), significan "China Export".

Dicha marca la llevan todos los productos importados del país asiáticos. Así vas a saber si alguien te quiere engañar diciendo que el producto ha sido importado desde Europa.

POR QUÉ MOTIVO TU PAREJA TIENE DOS APLICACIONES DE CALCULADORA

Una de las razones es que la aplicación externa de la calculadora tiene más funciones que la predeterminada, por eso tu pareja optó por esta.

Otro de los motivos y en el peor de los casos es que se trate de una aplicación “fake” (falsa), significa que aparenta ser una calculadora.

Existen apps en la Google Play que se camuflan muy bien como una simple calculadora de tu smartphone, hasta puedes realizar operaciones matemáticas como suma, resta, multiplicación, etc., pero, si colocas una clave secreta y presiona en igual (=), se habilitará un nuevo espacio en tu celular.

Desde aquí puedes esconder fotos y videos de la galería principal de tu dispositivo. A continuación te brindaremos una lista de los falsos aplicativos de calculadora:

“Calculadora: ocultar fotos”.

“Calculator Vault: App Hider”.

“Calculadora - ocultar fotos”.

“Calculadora secreta foto videos”.

“Secreto calculadora casillero.

“WSLT Calculadora secreta”.

