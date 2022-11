Parece imposible que una aplicación le haga competencia o destrone a WhatsApp, la plataforma de Meta que es considerada por los usuarios como el mejor servicio de mensajería instantánea de todos los tiempos, actualmente supera las 4 mil millones de descargas y se estima que la cifra continúe en ascenso. En esta oportunidad, desde Mag te diremos cuáles son las mejores apps de mensajería rápida para los dispositivos móviles con sistema operativo Android. Toma nota.

Estas son las mejores aplicaciones de mensajería para Android

WhatsApp (2009)

Google tuvo que esperar cerca de un año para que Android sea compatible con WhatsApp, la cual en sus inicios fue creada por dos exdesarrolladores de Yahoo! Messenger, quienes posteriormente le vendieron su aplicativo a Facebook Company (actual Meta) por un precio que supera los 19 mil millones de dólares, ¿Crees que fue una buena decisión? actualmente la referida plataforma cuenta con más de 4 mil millones de usuarios a nivel mundial.

Al principio, WhatsApp solo servía para enviar mensajes de texto y emoticones con solo tener una buena conexión a internet. Después de varias actualizaciones, se añadieron otras herramientas y ahora es más completa, ya que te permite realizar llamadas y videollamadas, compartir fotos y videos que se vean una sola vez, el modo “Multidispositivo”, etc.

Viber y Line (2010 y 2011)

Se trata de las primeras competencias de WhatsApp. Primero salió Viber, en diciembre de 2010, te ofrecía las mismas características que la app de Meta, es prácticamente lo mismo pero con otro diseño. Luego, en el mes de junio de 2011, se creó Line, una app que rápidamente alcanzó los 300 millones de usuarios, ya que te ofrecía algo diferente al momento de chatear, fue la primera plataforma en implementar el chat de pegatinas o stickers animados, algo que llamó la atención de muchas personas pero no fue suficiente para superar a WhatsApp.

Facebook Messenger (2013)

Meta ya contaba con su propio sistema de comunicación rápida para las computadoras o portátiles, nos referimos a Facebook Messenger, no obstante, después de unos años se creó la aplicación Messenger, prácticamente es el chat de Facebook y es la segunda app de mensajería perteneciente a Mark Zuckerberg. En poco tiempo se convirtió en la segunda plataforma de mensajería más descargada en iOS y Android, destronando así a Line y Viber.

Instagram Mensajes Directos (2013)

Instagram comenzó siendo una aplicación para publicar tus mejores fotos y videos, aunque se creó en el año 2010, en el 2013 añadieron una sección denominada “Mensajes directos”, un sistema de mensajería instantánea como la de Facebook Messenger. Actualmente, la app de fotos, que también pertenece a Meta, es una red social completa, hasta cuenta con su sección de “Reels” y “Marketplace”.

¿Cuáles son los trucos de WhatsApp que son falsos?

Ver estados sin que se den cuenta, pero, tú sí sabrás quién vio tus historias

En caso decidas desactivar la “Confirmación de lectura” de WhatsApp, es cierto que podrás ver los estados de tus amigos sin que ellos se den cuenta, pero si tú publicas un estado tampoco sabrás qué contactos lo visualizaron, simplemente aparecerá el ícono de un cero junto a una raya.

Otro de los trucos falsos que difunden algunos creadores de contenido, es que si cuentas con la confirmación de lectura encendida y activas el modo avión de tu celular para ver uno o varios estados de WhatsApp, no aparecerá tu visto tras cerrar el aplicativo del segundo plano y desactivar el referido modo a fin de volver a tener conexión a la red. Esto es 100% falso, tu visto saldrá automáticamente, mucho cuidado.

Desactivar la “Confirmación de lectura” para que no aparezca el visto en los chats

Esta configuración sí es cierta, sin embargo, muchos no indican que esto solamente funciona para los chats personales de WhatsApp, quiere decir en aquellas conversaciones en donde solo chateas con un solo contacto. Lo mismo no ocurre en los grupos, pues cuando alguien envía un texto, foto, video, audio, etc., tu visto si aparecerá en caso entres al chat, incluso si escuchas un audio saldrá “Reproducido por (tu nombre)”. A tener en cuenta.

Eliminar mensaje “para todos” cambiando la hora

Cuando te arrepientes de haber enviado un mensaje de WhatsApp tienes hasta una hora, ocho minutos y 16 segundos para eliminarlo, pasando este tiempo solo podrás borrar el mensaje “para ti”. Se dice que si tu mensaje compartido sobrepasó el tiempo antes mencionado, cambiando la hora del smartphone te volverá a aparecer la opción “para todos”.

Por ejemplo, si envías un mensaje a las 10 de la mañana, y quieres eliminarlo a las 11:09 AM, la app no te permitirá hacerlo, el detalle es que se dice equivocadamente que al cambiar la hora de tu móvil a las 11:08 AM o antes del tiempo límite ya te aparecerá la opción “Para todos”, esto es totalmente falso, lo único que conseguirás es alterar la hora real.

