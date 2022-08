Antes de comenzar, responderemos la siguiente pregunta: ¿Qué es Android Auto? es una aplicación desarrollada con inteligencia artificial que te permite controlar mediante comandos de voz ciertas funciones básicas de la pantalla de tu vehículo, como por ejemplo: responder una llamada telefónica, pausar, reanudar, cambiar una canción, etc., el objetivo es que no te desconcentres mientras estás conduciendo. Hace unos días, Google lanzó Android Auto 8.0, pero muchos usuarios reportaron que la app no se iniciaba en algunos celulares, así que después de dos semanas llegó la Beta de Android Auto 8.1, ¿Quieres saber cómo descargarla? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Un grupo de usuarios estaba ofreciendo soluciones en los foros oficiales para que Android Auto 8.0 se pueda utilizar sin problemas en todos los celulares con cable o de forma inalámbrica, lamentablemente ninguno dio resultados y obligó a Google a sacar una versión de emergencia, es así que llega Android Auto 8.1, ¿Qué de nuevo trae? para ser directos no han incluido nuevas funciones, solo corrigieron algunos errores y mejoraron la estabilidad de la plataforma.

Además, Android Auto 8.1 por el momento solo está disponible en su programa Beta, así que es normal que al momento de utilizarla presente pequeños errores, no estará al 100%, por lo menos hasta que Google publique la versión estable (final).

LOS PASOS PARA DESCARGAR LA BETA DE ANDROID AUTO 8.1

Primero, ingresa a la página APKMirror .

. Ahora, escribe Android Auto 8.1 en la barra de búsqueda que se ubica en la parte superior, si no la encuentras haz clic aquí .

en la barra de búsqueda que se ubica en la parte superior, si no la encuentras haz clic . Desplázate hacia abajo y presiona el botón que dice “Ver descargas disponibles”.

Serás derivado a una sección con las versiones de Android Auto 8.1, toca el ícono de la flecha (descargar), pero en el APK que tenga la fecha más reciente.

Finalmente, espera que se descargue el archivo e instálalo de forma manual.

CÓMO ACUALIZAR UN GRUPO DE APLICACIONES EN ANDROID

Desde tu teléfono Android abre la Google Play Store.

abre la Google Play Store. Luego, oprime el ícono de tu foto de perfil que se ubica en el extremo superior derecho.

Se desplegarán varias opciones, aprieta sobre la que dice “Administrar dispositivo y apps”, el nombre puede variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo de tu equipo.

El siguiente paso es acceder al apartado “Actualizaciones disponibles”, debajo te aparecerá el número de apps pendientes por actualizar.

Por último, haz clic en el botón verde denominado “Actualizar todo”. Para corroborar que todo esté listo, presiona en “Comprobar si hay actualizaciones”.

