Existen muchos motivos para que tú dispositivo móvil se quede sin batería en cuestión de horas y algunas veces en pocos minutos, esto a pesar de que lo tienes cargado al 100%, sin embargo, se ha detectado un nuevo bug al interior del aplicativo Mensajes de Google, una plataforma de SMS que viene instalada de forma predeterminada en la mayoría de celulares Android, la misma que es capaz de dejarte sin energía en caso no le quites un importante permiso. Toma nota porque a continuación te explicaremos lo que debes hacer.

De acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico El Android Libre, el fallo ocurre cuando abres la cámara de Mensajes de Google para enviarle una foto o video a tus contactos agendados y dejas abierta la aplicación en segundo plano, quiere decir que no la cierras por completo provocando que siga consumiendo recursos mientras utilizas otras plataformas, uno de estos importantes recursos es la batería.

¿Cómo me doy cuenta del bug? algunos teléfonos inteligentes, de preferencia los que actualmente tienen la versión de Android 12, pueden percatarse del error mirando la barra de estado que está en la parte superior, si les aparece un punto verde quiere decir que Mensajes de Google está trabajando en segundo plano con la cámara abierta. Haz lo siguiente para evitar este tipo de situaciones.

CÓMO EVITAR QUE MENSAJES DE GOOGLE AGOTE LA BATERÍA DE MI CELULAR

Primero, en la barra de navegación del celular pulsa en el botón táctil de “Recientes”, ese que se muestra con el ícono de las tres rayas verticales o al costado del botón de inicio en la parte inferior de la pantalla.

Aquí se abrirán todas las ventanas y apps abiertas en segundo plano, también te aparecerá una opción para “Cerrar todo”, dale clic.

Lo siguiente es ingresar a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu dispositivo Android, lo encuentras con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, ingresa al apartado denominado “Aplicaciones”.

Te aparecerán todas las apps que tienes instaladas en tu celular, busca la que diga “Mensajes” o “Mensajes de Google, tras ubicarla presiónala.

Ubícate en la sección “Accesos”, tócalo y te aparecerán dos subsecciones: “Con permiso” y “Sin permiso”.

En la primera aprieta sobre la opción “Cámara”.

Finalmente, selecciona en “No permitir”.

Listo, le has quitado los permisos de la cámara a la app Mensajes de Google, no obstante, ten en cuenta que si en caso quieres enviar una foto o video por SMS a tus contactos, vas a tener que otorgarle nuevamente los permisos y realizar los pasos que te enseñamos anteriormente, así la batería de tu smartphone no se agotará en pocas horas o minutos.

