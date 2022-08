Este 13 de agosto de 2022, se celebra el Día Internacional del Zurdo, una jornada promovida por todas las personas no diestras que buscan reducir las dificultas que este grupo a traviesa en su rutina diaria, por ejemplo: no pueden encontrar fácilmente tijeras, cuadernos, guitarras, etc., incluso tienen complicaciones para navegar a través de un Smartphone, sin embargo, Google tomó consciencia de la situación y añadieron en su sistema operativo Android una importante herramienta que denominaron “Modo zurdo”, ¿Te gustarías saber cómo activarla? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Como se recuerda, existe un 10% de personas zurdas en todo el mundo, una cantidad que parece diminuta pero se vuelve gigantesca cuando hablas a escala global. Hay muchas complicaciones para los zurdos y una de ellas es la de navegar por un dispositivo móvil, esto cambió con la función “modo zurdo” de Android, la cual no tendrás que descargar aplicaciones para habilitarla, solo contar con la versión de Android 10 o superiores.

EL TRUCO PARA ACTIVAR EL “MODO ZURDO” EN TU TELÉFONO ANDROID

El primer paso es abrir las “Configuraciones” de tu smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado "Acerca del teléfono".

Aquí debes acceder en “Información de software” > y tocar varias veces en “Número de compilación”.

Cuando te salga el mensaje que dice “Se activó el modo para desarrollador”, retrocede nuevamente hasta los “Ajustes” y oprime en “Opciones de desarrollador”, se encuentra al final.

El último paso es buscar la sección “Dibujo” y tendrás que activar el interruptor “Forzar diseño de derecha a izquierda”.

Un dato adicional. De acuerdo con la información difundida por el portal “La Vanguardia”, el hemisferio izquierdo del cerebro es el encargado de controlar a la mano derecha, no obstante, en las personas zurdas la situación se invierte, es el hemisferio derecho el que controla la mano izquierda.

CÓMO REINICIAR TU MÓVIL ANDROID SI EL BOTÓN DE ENCENDIDO NO FUNCIONA

Es muy simple, no necesitas de este botón para reiniciar tu celular.

Despliega la barra de notificaciones de Android deslizando desde la parte superior del smartphone hacia abajo, aquí verás todas las funciones principales como: el WiFi, Bluetooth, modo avión, etc.

Ahora, arriba a la derecha, te aparecerá el ícono del botón digital de encendido y apagado, presiónalo, se encuentra entre la lupa y configuraciones.

En esta parte te van a aparecer tres opciones: “Apagar”, “Reiniciar” y “Modo emergencia”, oprime sobre el segundo.

Ten mucho cuidado de apretar en “Apagar”, si se apaga no podrás encenderlo, para eso existe otro truco.

Este método es compatible en algunos celulares, generalmente los que tienen la versión de Android 11 o superiores.

