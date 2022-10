Aunque suele pasar en muchas ocasiones, supongamos que te encuentras con una persona famosa a la que admiras y le dices a uno de tus amigos que te tome una fotografía para que la publiques en tu redes sociales, pero, al momento de ver los resultados de la instantánea te das cuenta que la misma salió torcida y con mal encuadre, ¿Sabías que es posible enderezar la imagen de una manera muy sencilla a través de tu celular Samsung? es algo que desde Mag te explicaremos a continuación. Toma nota.

Como lo dijimos al principio, no vas a descargar aplicaciones de sitios externos, sin embargo, se trata de una herramienta nativa de la galería que solo tienen algunos dispositivos móviles de la marca Samsung. Gracias a la inteligencia artificial que te brinda la capa de personalización One UI, es posible alinear una fotografía mal tomada o que has descargado de internet.

LOS PASOS PARA ENDEREZAR UNA FOTOGRAFÍA DESDE TU CELULAR ANDROID

Primero, ingresa a la galería de tu smartphone Samsung .

. Ahora, busca y abre la foto torcida.

El siguiente paso es presionar sobre el ícono de “Compartir”, se encuentra en la parte inferior.

Se habilitará una mini ventana para que envies la foto por WhatsApp, Messenger, Gmail, etc.

También te aparecerá un nuevo botón debajo de la imagen, oprímelo.

Finalmente, espera que termine el proceso (unos 3 o 5 segundos) y tu celular habrá alineado esa imagen.

POR QUÉ LOS TELÉFONOS MODERNOS YA NO TIENEN BATERÍA REMOVIBLE

Resistencia al agua : de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería.

: de repente es una de las principales razones para que los móviles de la actualidad no tengan una batería o tapa trasera removible, por lo tanto, así hay menos riesgo de que el líquido ingrese a los componentes electrónicos más importantes de tu dispositivo, pues uno de los más delicados al agua es la betería. Localización y seguridad : algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular.

: algunos móviles cuentan con una función para que los delincuentes no apaguen tu equipo cuando eres víctima de un robo, la única manera de hacerlo, si es que no saben la contraseña o patrón de desbloqueo, es retirando la batería, algo muy difícil de hacer cuando están escapando de la zona del asalto. De esta manera vas a tener tiempo para localizar o rastrear la ubicación de tu celular. Batería no compatible : todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono.

: todas las baterías tienen un tiempo de vida útil, que aproximadamente es entre los 300 a 500 ciclos de carga, significa que en caso hayas cargado tu celular de 0% a 100% en más de 300 ocasiones, probablemente la batería ya no funcione o su energía se agote de inmediato. Cuando ocurre esto, los usuarios deciden adquirir una batería no original para ahorrar dinero y seguir utilizando su móvil, algo muy perjudicial para el teléfono. Móviles más delgados: los equipos con batería extraíble eran un obstáculo para que los fabricantes puedan desarrollar un dispositivo más delgado.

