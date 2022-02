Lo primero que deberías hacer cuando adquieres un nuevo dispositivo Android es colocarle un patrón de seguridad, contraseña, PIN o huella dactilar, esto sirve para que nadie tenga acceso a tu equipo y a la información privada que empezarás a almacenar. En muchas ocasiones se suele dejar desbloqueado el teléfono, pues así cualquiera podría husmear en tus aplicaciones, galería de imágenes, documentos, etc., por ello, en esta oportunidad te explicaremos un sencillo truco para que la pantalla de tu móvil se bloquee automáticamente tras estar sin actividad por cierto tiempo.

TRUCO PARA BLOQUEAR AUTOMÁTICAMENTE LA PANTALLA DE TU MÓVIL ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android .

. Ahora, busca y presiona el apartado “Pantalla”.

Aquí toca en la opción “Tiempo de espera de la pantalla”, se encuentra casi al final.

Recuerda que los nombres de las opciones pueden variar de acuerdo a la marca o modelo del equipo.

Finalmente, escoge entre los 15 o 30 segundos y los 1,2,5 o 10 minutos de espera para que se bloquee tu pantalla si no registra actividad.

Listo, así tu celular Android se bloqueará en el tiempo configurado cada vez que no detecte actividad. Es importante aclarar que si te encuentras mirando un video en Netflix, TikTok, YouTube, etc., la pantalla no se apagará así no la manipules, esto por el hecho de que se encuentra abierta una aplicación y el teléfono la detectará como una actividad que vienes realizando.

Además, el truco que te acabamos de enseñar se complementa muy bien con el siguiente que te mostraremos, el cual consiste en que los delincuentes no podrán apagar tu celular cuando eres víctima de un robo, asimismo, tampoco serán capaces de quitarle la batería, por lo que estará encendido, se bloqueará si no tiene actividad y será mucho más fácil rastrearlo por internet para recuperarlo. Toma nota.

Cómo evitar que los delincuentes apaguen tu celular

Vuelve a ingresar a los “Ajustes”.

Luego, busca y aprieta la sección denominada “Pantalla de bloqueo”.

Se abrirá una nueva ventana. Aquí toca en “Ajuste de Bloqueo seguro”.

Android te pedirá que introduzcas tu patrón de seguridad o contraseña para continuar.

te pedirá que introduzcas tu patrón de seguridad o contraseña para continuar. Por último, activa las opciones “Bloquear con tecla lateral” y “Bloquear red y seguridad”.

¿Estás aburrido en tus tiempos libres? ¿No sabes que hacer aparte de navegar por las redes sociales? Pues te recomendamos probar los juegos de Android más descargados de la semana, puedes conocerlos haciendo clic aquíy siguiendo los pasos de la nota para instalarlos en tu dispositivo.