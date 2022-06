Todos los teléfonos inteligentes vienen con un teclado táctil predeterminado, el cual ha sido desarrollado por la marca del celular o por el mismo sistema operativo Android; sin embargo, la mayoría suele descargase como segunda opción el teclado de Google denominado “Gboard”, y aunque este es considerado como uno de los mejores keyboards, a veces es bueno probar otras opciones que te ofrece la Google Play. En esta oportunidad, desde Mag te mostraremos una lista con las mejores aplicaciones de teclado para tu smartphone.

El teclado táctil es una herramienta muy importante de tu dispositivo móvil, ya que con este puedes escribir lo que quieras en cualquier plataforma que contenga un campo de texto. Normalmente se acostumbra a descargar Gboard cuando te compras un celular nuevo, pero si ya no quieres volver a utilizarlo, te recordamos que existen otros teclados para Android que están a la misma altura que el antes mencionado.

LAS MEJORES APPS DE TECLADO PARA CELULARES ANDROID

SwiftKey keyboard : este teclado perteneciente a Microsoft es una de las mejores opciones para tu teléfono, no solo sirve para que escribas, también te permite personalizar los temas, el tamaño de las letras, crear tareas, etc.

: este teclado perteneciente a Microsoft es una de las mejores opciones para tu teléfono, no solo sirve para que escribas, también te permite personalizar los temas, el tamaño de las letras, crear tareas, etc. Fleksy : la app destaca por permitirte añadir accesos directos de aplicaciones o algunas extensiones en la parte superior del teclado.

: la app destaca por permitirte añadir accesos directos de aplicaciones o algunas extensiones en la parte superior del teclado. Chrooma Teclado RGB & camaleón : a este keyboard lo denominaron “Camaleón” por su principal característica, es capaz de cambiar el color de su interfaz principal dependiendo de la app que estés utilizando, el objetivo es que el teclado sea visualmente más atractivo.

: a este keyboard lo denominaron “Camaleón” por su principal característica, es capaz de cambiar el color de su interfaz principal dependiendo de la app que estés utilizando, el objetivo es que el teclado sea visualmente más atractivo. Minuum : este teclado te ofrece teclas muy grandes, perfecto para los usuarios que se suelen equivocar al momento de escribir. De igual manera incluye opciones de personalización.

: este teclado te ofrece teclas muy grandes, perfecto para los usuarios que se suelen equivocar al momento de escribir. De igual manera incluye opciones de personalización. Anysoftkeyboard: te brinda la mejor privacidad y seguridad, pues en una de las cláusulas de sus términos y condiciones indica que no utiliza tus datos para ofrecérselo a terceros. Luego, tiene todo lo que puede ofrecerte un teclado: personalización, escritura por gesto, sistema de predicción, etc.

DIFERENCIAS ENTRE LAS APPS Y LAS APKS DE ANDROID

Las apps y las APKs te ofrecen lo mismo, ahí no existe ninguna diferencia, por ejemplo: una app y APK de WhatsApp van a tener el mismo funcionamiento, no obstante, la diferencia se encuentra en la forma de instalación, mientras que las aplicaciones las obtienes desde la Google Play Store automáticamente, las APKs debes instalarlas y actualizarlas manualmente.

Seguro te preguntarás, ¿Por qué me complico instalando APKs cuando son prácticamente lo mismo? la respuesta es la siguiente, no todos los celulares son compatibles con las aplicaciones de la Google Play, e incluso algunas no se encuentran en esta tienda, es así que los usuarios optan por descargarse APKs.

