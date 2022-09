Cada vez que un fabricante de teléfonos móviles te vende uno de sus productos, previamente te informa sobre las especificaciones del dispositivo y los años de actualización que recibirá, este último dato es muy importante porque así sabrás hasta cuándo obtendrás las próximas versiones del sistema operativo Android y sus parches de seguridad. En esta oportunidad, desde Mag te diremos cuáles son los nuevos requisitos que te pide Google para que tu smartphone actualice a Android 13.

Los cronogramas de actualizaciones varían según el dispositivo, el fabricante y el operador de telefonía, pero, ¿Es posible saber si recibiré Android 13? la respuesta es sí, aunque el proceso es algo tedioso y hasta podría demorar días, esto debido a que debes comunicarte directamente con el fabricante de tu celular a través del siguiente enlace.

La compañía tecnológica Google, dueña de Android, ha difundido los nuevos requisitos técnicos mínimos que debe tener tu smartphone para que actualice a Android 13. Muchos dispositivos se van a quedar afuera de los planes de actualización de sus fabricantes.

LOS REQUISITOS QUE DEBE TENER TU MÓVIL PARA ACTUALIZAR A ANDROID 13

Memoria RAM de 2 GB: los teléfonos económicos con 1 o 1,5 GB de memoria RAM, lamentablemente ya no actualizarán a Android 13 y por obvias razones a las versiones posteriores. El desarrollador Jason Boyton, informó mediante su cuenta de Twitter, que es posible que parezca la actualización en móviles que no cumplen con los requisitos, pero, recomienda no renovarla porque sería insostenible.

Almacenamiento interno de 16 GB: el nuevo sistema operativo tendrá un peso de 16 GB, así que como mínimo debes tener entre 32 o más gigabytes. Si no cumples con estos requisitos, los terminales no contarán con la certificación necesaria para poder incluir los Google Mobile Services.

RECOMENDACIONES PARA MANTENER TU SMARTPHONE FRÍO DURANTE EL VERANO

Evita sesiones de juegos intensas : si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM.

: si juegas por muchas horas durante el invierno tu teléfono también se sobrecalentará, no obstante, la temperatura del ambiente no alimentará ese excesivo calor en el equipo, en cambio en el verano sí. En esta última estación trata de no abrir juegos pesados que consuman demasiados GB de la memoria RAM. Aplicaciones abiertas en segundo plano : cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de Android , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano.

: cuando en la computadora minimizas una ventana no la has cerrado por completo, lo mismo ocurre en tu celular al momento de salir de una app, solo la has minimizado. Si deseas cerrarlas todas presiona el ícono de las tres rayas verticales que se ubican en la barra de navegación de , luego, procede a tocar el botón que dice “Cerrar todo”, así no dejarás procesos abiertos, por lo tanto tu celular no se sobrecalentará aún más con la temperatura del verano. Evita utilizar fundas : las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo.

: las fundas ayudan que tu smartphone se mantenga protegido ante los golpes o caídas, pero, algunos materiales transmiten el calor de un modo más significativo. Carga tu celular en lugares fríos : este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor.

: este tip se relaciona con el anterior, al momento de cargar tu dispositivo quítale la funda, asimismo, coloca el equipo en una superficie fría, como el suelo por ejemplo, no lo dejes en la cama, encima de una tela o sobre algo que genere calor. Desactiva funciones innecesarias : no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil.

: no tengas el bluetooth encendido si no lo vas a utilizar, de igual manera los datos móviles, la conectividad 5G, el modo Game Turbo de Xiaomi, etc., son funciones que solo sobrecalentarán el móvil. Otras recomendaciones: apaga tu celular por unos minutos una vez al día, y adquiere ventiladores externos.

