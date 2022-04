Los dispositivos Android son equipos en donde los usuarios almacenan una gran cantidad de información personal, como por ejemplo: fotos, documentos del trabajo, información bancaria, etc., por ello, si eres de las personas que deja su teléfono móvil en cualquier lugar, a continuación te enseñaremos a configurarlo para que siempre suene una alarma cada vez que alguien intente desbloquearlo o presione el botón de encendido o apagado.

Es necesario aclarar que si quieres realizar este truco primero tendrás que descargar la aplicación “Who touched my phone” o “Quién toco mi celular” en español, la encuentras a través de la Google Play Store de Android o haciendo clic aquí. Es totalmente gratis, no tendrás que registrarte con tu cuenta de Gmail o Facebook, solo crear una clave de cuatro dígitos para que la coloques cuando quieras entrar en el aplicativo. Otro dato importante es que no debes de eliminar el funcionamiento de la plataforma del segundo plano, de lo contrario no funcionará.

CÓMO ACTIVAR UNA ALARMA CUANDO ALGUIEN QUIERA DESBLOQUEAR TU CELULAR ANDROID

Tras haber instalado el aplicativo ábrelo y acepta todos los permisos necesarios para que pueda operar con normalidad, no te preocupes que es una app totalmente confiable.

WTMP te pedirá crear una contraseña de cuatro dígitos, apúntala en un papel o bloc de notas y presiona el botón de “Set passcode”.

Ahora, en la parte inferior toca la pestaña “Don’t touch”.

Finalmente, pulsa sobre el botón verde de encendido, tiene que estar de color rojo.

Listo, eso sería todo, ahora solo queda corroborar los cambios que has hecho, para esto bloquea tu teléfono e intenta desbloquearlo sin colocar tu huella, simplemente trata de dibujar tu patrón de seguridad, contraseña o PIN de forma incorrecta, se supone que nadie debe saber tu clave original, inmediatamente tu móvil empezará a sonar.

También es posible modificar el ringtone e incluso el delay o tiempo que tardará en sonar la alarma cuando intenten desbloquearlo. En la pestaña “Don’t touch” realiza un toque en el ícono de la rueda dentada o engranaje, la ubicas en el lado superior derecho, escoge hasta 12 sonidos y el delay, puede ser un mínimo de 0 segundos y un máximo de 10.

Por qué debes desactivar el GPS de tu celular Android