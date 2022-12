Los móviles con sistema operativo Android tienen una determinada cantidad de años de actualización, significa que llegará un momento en que tu teléfono ya no renovará sus parches de seguridad y serás vulnerable ante los posibles ciberataques de los delincuentes informáticos, asimismo, ciertas aplicaciones dejarán de ser compatibles con tu dispositivo.

Es por esto que los usuarios deciden renovar sus celulares, mientras que los equipos antiguos regresan a su empaque o son guardados en el cajón de tu escritorio hasta que descubras el uso que podrías darle. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos por qué no se recomienda almacenar un teléfono antiguo sin carga y cuáles son las futuras consecuencias tras hacerlo.

Nadie va a querer comprar un teléfono obsoleto, por ahora no, de repente más adelante se podrá vender como artefacto de colección, así que por el momento puedes guardarlo pero procura no dejarlo con la batería en 0%. También puedes utilizarlo como un despertador, cuadro de fotos, control de TV, etc.

Por estas razones no debes guardar sin carga el celular que no usas

En caso solo desees cuidarlo, mantenerlo apagado y guardarlo, es necesario que lo dejes con el 70% como mínimo, y después de unos días verificar si ese porcentaje ha disminuido, cuando se encuentre en 20% vuelve a cargarlo, ¿Por qué? aquí te detallaremos las razones.

Todos los celulares Android tienen un reloj interno, el cual se mantiene activo dependiendo del porcentaje de energía, si este componente permanece desactivado la batería se irá dañando paulatinamente.

Los fabricantes de teléfonos recomiendan que una vez al mes enchufes el smartphone y que la carga llegue al 100% (en caso lo utilices).

La batería también se degradará si no lo prendes por lo menos una vez a la semana.

La guía para que las teclas de tu celular Android brillen cuando las toques

Es necesario destacar que este truco solamente funcionará con el teclado que viene instalado de forma predeterminada en tu celular Samsung. En caso tengas otra aplicación de terceros, quítala y hazla predeterminada para que sigas el proceso que te enseñaremos.

Primero, ingresa a la Galaxy Store de Samsung y descarga la aplicación “ Good Lock ”.

y descarga la aplicación “ ”. Abre la app y presiona el apartado que dice “KeysCafe”.

Ahora, toca la opción que dice “Style your own Keyboard” (Estilo para tu teclado).

El siguiente paso es seleccionar el color que más te agrade.

Para conseguir que las teclas brillen, toca sobre pestaña “Efectos”, la cual se ubica en la parte inferior.

Finalmente, escoge el de tu preferencia y con la paleta de colores (arriba a la derecha) personaliza el efecto.

