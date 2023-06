Millones de usuarios en todo el mundo prefieren el sistema operativo Android por sus increíbles funciones de personalización, no solo para la pantalla de inicio o bloqueo, también te permite escoger un modo claro u oscuro, añadir widgets en la interfaz principal, reemplazar los tonos de llamadas, etc., sin embargo, muchos no saben que incluso es posible cambiar el diseño de las aplicaciones abiertas en segundo plano, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

Las aplicaciones en segundo plano son aquellos programas que no se han cerrado al 100% cuando los abandonas, de hecho continúan ejecutando procesos y consumen algunos componentes del smartphone, como la batería, memoria RAM y el procesador. Es muy útil si deseas pasar de una app hacia otra de forma instantánea. Aprende a modificar su clásico estilo y reemplázalo por otras cinco modernas opciones.

Antes de comenzar, es necesario aclarar que este procedimiento solo funciona con los celulares de la marca Samsung, ya que previamente vas a descargar una aplicación exclusiva de la Galaxy Store, la tienda oficial de la referida firma surcoreana. No omitas ningún paso para que tengas éxitos al momento de modificar el diseño de las aplicaciones abiertas en el segundo plano.

Así puedes cambiar el diseño de las aplicaciones en segundo plano en Android

Primero, en tu celular accede a la Galaxy Store de Samsung y descarga la aplicación “ Good Look ”, para obtenerla rápidamente haz clic aquí .

y descarga la aplicación “ ”, para obtenerla rápidamente haz clic . Abre la app y otórgale todos los permisos necesarios para que opere sin problemas.

Ahora, busca, descargar y activa el apartado que dice “HomeUp”, se encuentra en la parte final.

Aquí presiona la opción denominada “Task Changer”.

Finalmente, en la sección “Layout Type” selecciona uno de los increíbles diseños que te ofrece “Google Look”.

Listo, para corroborar los cambios toca sobre el botón digital de “Multitareas”.

¿Será posible desbloquear tu celular con una fotografía de tu rostro?

El reconocimiento facial es una herramienta de seguridad que solo tienen algunos teléfonos inteligentes de la gama media y alta, este funciona como un escáner de rostros en 3D. Sin dilatar el tema, sí es posible desbloquear tu celular con una fotografía de tu rostro.

De acuerdo a la información difundida por el portal tecnológico Movilzona , se pudo conocer que la organización holandesa “Consumentenbon”, realizó una prueba o experimento en el año 2019, el cual consistía en desbloquear 110 celulares de la marca Lenovo, Nokia, Huawei, Alcatel, Samsung, Apple, entre otros, utilizando una fotoretrato impresa en alta calidad.

, se pudo conocer que la organización holandesa “Consumentenbon”, realizó una prueba o experimento en el año 2019, el cual consistía en desbloquear 110 celulares de la marca Lenovo, Nokia, Huawei, Alcatel, Samsung, Apple, entre otros, utilizando una fotoretrato impresa en alta calidad. El resultado fue sorprendente, de todo el grupo 42 dispositivos fueron desbloqueados. Es importante destacar que algunos móviles de la marca Samsung y su línea Galaxy pasaron la prueba, por otra parte, los iPhone de Apple también, ¿Te animarías a habilitar el desbloqueo facial en tu celular?

