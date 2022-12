No todos los dispositivos móviles con sistema operativo Android tienen el mismo rendimiento, esto depende mucho si la gama del equipo es media o alta, además de sus características y componentes, como por ejemplo: la cantidad de memoria RAM, el procesador, versión de software, etc.; sin embargo, se ha comprobado que los celulares se van deteriorando desde su primer día de uso, significa que paulatinamente se volverán más lentos, aunque este cambio no lo notes en días, semanas o seis meses, por supuesto también influye el cuidado que le otorgues.

Aunque los usuarios todavía creen que la mejor acción es restablecer el teléfono a sus valores de fábrica cuando se ralentiza, no es así, esto es muy efectivo cuando el dispositivo ha sido infectado por algún tipo de virus. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos una serie de soluciones para que tu smartphone vuelva a tener el mismo rendimiento que al comienzo.

El referido conjunto de configuraciones harán que tu celular Android acelere más rápido de lo normal, ya que le estás quitando ciertas animaciones que harán trabajar menos al procesador del equipo, es como bajarle los gráficos a un juego instalado en una computadora para que lo pueda soportar sin problemas.

El truco para hacer más rápido tu teléfono Android

Los pasos de esta nota se hicieron utilizando un dispositivo Samsung, es probable que el proceso sea similar en otras marcas de teléfonos, asimismo, el nombre de las opciones puede variar ligeramente dependiendo del modelo.

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, activa el “Modo de desarrollador”, para hacerlo solo presiona en el apartado “Acerca del teléfono” > “Información de software”.

Aquí vas a tocar varias veces sobre la opción que dice “Número de compilación”, así habilitarás el referido modo.

Retrocede hasta los “Ajustes” y desplázate hacia abajo, vas a ver que ya puedes entrar al modo de desarrollador.

El siguiente paso es buscar y activar el interruptor denominado “Eliminar actividades”, de esta manera las aplicaciones del segundo plano se cerrarán automáticamente cuando las abandones.

Luego, haz clic en “Límite de procesos en segundo plano” > escoge la opción “Límite estándar”.

Finalmente, ubícate en la sección “Dibujo” y desactiva las escalas de animación de ventana, transición y duración de animador.

¿Qué es un ciclo de carga en los celulares Android?

El ciclo de carga es un indicador para saber cuánto tiempo puede durar la batería móvil. Además, complementando con el ejemplo anterior, no necesariamente la batería tiene que estar en 0%, tampoco importa las veces que lo cargues, si los valores suman 100% ya utilizaste un ciclo de carga adicional.

Es importante aclarar que una batería de 5 mil mAh o superior suele tener entre 300 a 500 ciclos de carga, sobrepasando esta cifra es probable que la energía se agote en cuestión de minutos o en un par de horas, incluso si se encuentra al 100%, asimismo, en el peor de los casos la batería se podría inflar, algo muy peligroso porque si explota generaría una reacción química que provoca fuego y correrías el riesgo de quemarte.

Las soluciones cuando tu celular no detecta los auriculares por Bluetooth

Reinicia el celular : es una de las mejores soluciones convencionales que funcionan en un 99%.

: es una de las mejores soluciones convencionales que funcionan en un 99%. Activa el Bluetooth : aunque parezca increíble, muchos usuarios se olvidan de encender el Bluetooth y por eso creen que ya no funciona. Te recomendamos prende la función y después encender el dispositivo al que te vincularás.

: aunque parezca increíble, muchos usuarios se olvidan de encender el Bluetooth y por eso creen que ya no funciona. Te recomendamos prende la función y después encender el dispositivo al que te vincularás. Distancia : procura estar a menos de cinco metros del dispositivo a vincularte, ya que de repente has sobrepasado su límite. Es cierto hay algunos aparatos que se pueden vincular fácilmente a 10 o 15 metros de distancia.

: procura estar a menos de cinco metros del dispositivo a vincularte, ya que de repente has sobrepasado su límite. Es cierto hay algunos aparatos que se pueden vincular fácilmente a 10 o 15 metros de distancia. Otro equipo sincronizado : existe la sincronización automática, esto ocurre en las siguientes ocasiones: supongamos que tienes un parlante prendido, cuando actives el Bluetooth de tu celular se conectará de inmediato, así que al momento de vincular tus auriculares no vas a poder porque ya existe otro dispositivo conectado.

: existe la sincronización automática, esto ocurre en las siguientes ocasiones: supongamos que tienes un parlante prendido, cuando actives el Bluetooth de tu celular se conectará de inmediato, así que al momento de vincular tus auriculares no vas a poder porque ya existe otro dispositivo conectado. Batería de los audífonos : si tus auriculares tiene entre 1% o 3% de batería, no se van a conectar porque la herramienta les exigirá una mayor cantidad de energía para que funcionen correctamente, de lo contrario se conectarán y desconectarán en repetidas ocasiones hasta que se consuma la totalidad de la batería.

: si tus auriculares tiene entre 1% o 3% de batería, no se van a conectar porque la herramienta les exigirá una mayor cantidad de energía para que funcionen correctamente, de lo contrario se conectarán y desconectarán en repetidas ocasiones hasta que se consuma la totalidad de la batería. Compatibilidad: no todos los audífonos son compatibles, por ejemplo: los AirPods de Apple no se pueden utilizar en los teléfono Android.

Síguenos en nuestras redes sociales: