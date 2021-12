Si en alguna ocasión necesitas transcribir la parte de un libro a un documento Word o cualquier otro archivo, el hacerlo desde un teléfono celular es bastante complicado y tedioso, ya que este dispositivo no se compara a la comodidad que te ofrece una computadora o portátil; sin embargo, existe una aplicación de Google que no está tan consolidad a diferencia de Gmail, YouTube, Drive, etc., quiere decir que no es muy popular entre los usuarios pero cuenta con funciones eficientes para este tipo de situaciones.

Se trata de Google Lens, una aplicación móvil de reconocimiento de imagen por cámara, la cual fue desarrollada con inteligencia artificial por la compañía de la gran ‘G’; además, el referido software se encuentra disponible tanto para los dispositivos Android como iOS de Apple.

¿Para qué sirve Google Lens? funciona para identificar cosas que enfocas con el teléfono móvil, por ejemplo: si con la cámara apuntas animales, libros, monumentos, etc., la app te mostrará una información detallada sobre ellas, no obstante, en una última actualización, Lens ya es capaz de copiar automáticamente el texto que encuentres en cualquier libro o cuaderno, siempre y cuando sea legible.

CÓMO COPIAR LOS TEXTOS DE UN LIBRO

Primero, descarga Google Lens desde la Google Play Store o App Store.

desde la Google Play Store o App Store. Luego, abre la aplicación y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar.

Cuando tengas abierto Lens, presiona en el ícono de la cámara que se ubica a la derecha del buscador y micrófono.

Toma la foto al texto de la página del libro que quieres transcribir.

El siguiente paso es apretar en la opción ‘Seleccionar todo’ o tocar en el texto de la imagen para que aparezcan los corchetes, así solo seleccionarías un fragmento del párrafo a copiar.

Después, tienes que copiar el texto, también te ofrece otras opciones en la parte inferior como: ‘Escuchar’, para que Google lo lea y ‘Traducir a un idioma’.

Finalmente, pega el texto en la aplicación que quieras, también te permite editarlo.

¿Estás aburrido en tus tiempos libres? ¿No sabes que hacer aparte de navegar por las redes sociales? Pues te recomendamos probar los juegos de Android más descargados de la semana, puedes conocerlos haciendo clic aquíy siguiendo los pasos de la nota para instalarlos en tu dispositivo.