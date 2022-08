Las cuentas múltiples no es algo nuevo en los dispositivos móviles con sistema operativo Android, de hecho esta función apareció por primera vez en el año 2014, cuando Google todavía bautizaba a su software con diferentes nombres de dulces o postres. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos un sencillo truco que te permitirá crear y tener dos usuarios en tu teléfono de la marca Xioami, todo esto sin la necesidad de descargar APKs o aplicaciones de sitios externos.

En una computadora o portátil se pueden crear diferentes perfiles, así cada integrante de la familia es capaz de tener su propio usuario en donde almacenará sus archivos multimedia y datos personales, sin embargo, en Android también es posible realizar la misma práctica, la recomendamos porque te ayudará a reforzar la seguridad y privacidad de la información almacenada en la cuenta principal de tu celular.

Por ejemplo: supongamos que uno de tus amigos te dice que le prestes tu smartphone, para no estar vigilándolos a cada instante y ver si revisará la galería de imágenes o las aplicaciones de mensajería, puedes desbloquear tu celular con un patrón o contraseña diferente al del usuario principal, es así como le darás el acceso al segundo perfil en donde no has almacenado información.

LOS PASOS PARA CREAR OTRO PERFIL EN TU SMARTPHONE XIAOMI

Primero, ingresa a los “Ajustes” de Xiaomi , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, presiona sobre el apartado que dice “Segundo espacio” > “Activar el segundo espacio”.

Es necesario destacar que el segundo espacio no afectará a otros elementos del dispositivo.

El siguiente paso es tocar en “Continuar” y elegir el tipo de ingreso al nuevo usuario, sugerimos una contraseña o patrón de seguridad > “Continuar” > “Establecer ahora”.

Antes, tienes que colocar tu método de desbloqueo actual para seguir con el proceso.

Luego, añade tu nuevo patrón o contraseña, no debe ser el mismo ni uno similar > “Confirmar”.

En esta parte te pedirán una huella dactilar diferente a la que accedes al usuario principal. Traza o digita tu contraseña y procede a escanear tu huella.

Te aparecerá una ventana para que veas cuáles son las huellas con las que accedes al primer y segundo espacio.

Finalmente, retrocede un paso y oprime en “Continuar”

Listo, ya te encuentras en el nuevo perfil, si deseas volver al perfil principal aprieta en el ícono o aplicación de “Cambiar” y añade la huella con la que ingresas aquí.

CÓMO EVITAR FRAUDES EN TU CELULAR ANDROID

Actualiza siempre tu smartphone: Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware.

Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware. No abras mensajes ni links sospechosos: No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información.

No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información. Descarga aplicaciones de tiendas oficiales: Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular.

Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular. Cuidado con los anuncios: Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos.

Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos. Usar métodos de desbloqueo: La recomendación más básica es prevenir, y ello incluye tomar medidas como fijar un método de desbloqueo de pantalla mediante huella, reconocimiento facial, patrón o pin. Así, en caso de pérdida de tu celular, no podrán acceder a tu información personal.

Síguenos en nuestras redes sociales: