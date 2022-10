Si has adquirido un plan postpago con la operadora que te brinda los servicios de telefonía, entonces probablemente tengas una determinada cantidad de gigabytes que puedes utilizar para navegar por internet sin la necesidad de estar conectado a una red WiFi. En caso utilices con frecuencia los datos móviles de tu smartphone, el sistema operativo Android te mostrará la advertencia del consumo hasta la fecha, algo que podría llegar a ser incómodo porque de repente es una información que no te interesa, ¿Te gustaría eliminarla? Desde Mag lo explicaremos a continuación.

Si tu plan de datos es ilimitado o tienes más de 500 GB o 1 TB, cantidad que una persona no suele gastar en un mes, significa que no necesitas la advertencia del uso de datos, asimismo, no siempre los utilizas para navegar por tus redes sociales, jugar gameplays, ver videos en YouTube, etc., algunas veces realizas todo esto a través de una conexión WiFi doméstica, del trabajo o centro de estudios.

ASÍ PUEDES DESACTIVAR LA ADVERTENCIA DE DATOS EN ANDROID

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu teléfono Android.

Ahora, busca y presiona el apartado que dice “Redes e internet” o “Conexiones”, los nombres pueden variar ligeramente dependiendo de la marca de tu dispositivo.

El siguiente paso es oprimir sobre la opción denominada “Uso de datos” > “Uso de datos móviles”.

En esta parte vas a ver el consumo de gigabytes en lo que va del presente mes, toca el ícono de la rueda dentada o engranaje que se ubica en el extremo superior derecho.

Finalmente, desactiva el interruptor “Definir advertencia de datos”.

Se recomienda reiniciar el smartphone.

QUÉ OCURRE SI CAMBIAS O ELIMINAS LA HUELLA DACTILAR DE TU CELULAR ANDROID

Es necesario aclarar que la huella digital no solo sirve para desbloquear el smartphone, también se utiliza en algunas aplicaciones como WhatsApp, Telegram y plataformas bancarias, entonces, ¿Qué sucede si la cambias o eliminas? automáticamente todas esas apps se van a desconfigurar, por ejemplo: en caso quieras ver los ahorros de tu cuenta en el aplicativo de un banco, vas a tener que colocar previamente tu usuario y contraseña manualmente, ya no funcionará el reconocimiento dactilar. Aprende los pasos para eliminar o cambiar la huella de tu dispositivo Android:

Entra a los “Ajustes” de tu celular.

Presiona en “Pantalla de bloqueo”.

Aquí toca en la opción “Tipo de bloqueo de pantalla”.

Previamente te pedirán un patrón de seguridad, contraseña o PIN, añádelo.

Por último, desactiva el interruptor que dice “Huellas digitales”.

