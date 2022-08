Desde que comenzó la pandemia por el COVID-19 en el año 2020, muchas personas tuvieron que dejar su centro de labores para realizar trabajo remoto o desde casa, medida que se ejecutó con el objetivo de evitar el número de contagios y la aglomeración, sin embargo, esta decisión hizo muy populares a dos aplicaciones: “Zoom” y “Microsoft Teams”, ¿Te gustaría saber cómo descargarlas a través de tu móvil Huawei? en Mag lo explicaremos a continuación. Toma nota.

Los teléfonos inteligentes de la marca china Huawei, llevan tiempo sin poder gozar de los servicios de Google, así que por esta razón crearon su propia tienda de aplicaciones que denominaron “AppGallery”, la cual no tiene la misma cantidad de programas que la Google Play Store de Android.

Zoom y Microsoft Teams no se encuentra en la referida tienda de aplicativos de Huawei, no obstante, sí es posible que las instales a través de APKs, pero no es seguro hacerlo porque corres el riesgo de infectar tu dispositivo con algún tipo de virus que robe tus datos personales y bancarios. Existe una forma 100% segura y aquí te enseñaremos de cuál se trata.

ASÍ PUEDES DESCARGAR ZOOM Y MICROSOFT TEAMS EN TU MÓVIL HUAWEI

Primero, ingresa a “Petal Search”, el motor de búsqueda oficial de Huawei .

. Ahora, presiona sobre el apartado de “Aplicaciones”.

Toca la barra que se ubica en la parte superior de la pantalla y escribe “ Zoom ” o “ Microsoft Teams ”.

” o “ ”. Cuando te aparezcan los resultados oprime los botones que dicen “Instalar” > “Descargar”.

Tras haberse descargado se va a efectuar un análisis de seguridad para verificar si se han encontrado amenazas, haz clic en “Instalar”.

Finalmente, la aplicación se ejecutará automáticamente. Inicia sesión con tu correo electrónico y utilízala.

ESTAS SON LAS APPS DE LA GOOGLE PLAY QUE CONTIENEN PELIGROSOS VIRUS

Pese a que ya varias aplicaciones han sido retiradas de la Google Play, todavía algunas se resisten a ser eliminadas, por lo que debes tomar tus precauciones.

Photo Editor: Beauty Filter (gb.artfilter.tenvarnist)

Photo Editor: Retouch and Cutout (de.nineergysh.quickarttwo)

Photo Editor: Art Filters (gb.painnt.moonlightingnine)

Photo Editor - Design Maker (gb.twentynine.redaktoridea)

Photo Editor and Background Eraser (de.photoground.twentysixshot)

Photo and Exif Editor (de.xnano.photoexifeditornine)

Photo Editor - Filters Effects (de.hitopgop.sixtyeightgx)

Photo Filters and Effects (de.sixtyonecollice.cameraroll)

Photo Editor : Blur Image (de.instgang.fiftyggfife)

Photo Editor : Cut, Paste (de.fiftyninecamera.rollredactor)

Emoji Keyboard: Stickers and GIF (gb.crazykey.sevenboard)

