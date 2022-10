Existen diferentes tipos de actualizaciones en tu dispositivo móvil con sistema operativo Android, como por ejemplo: de las aplicaciones, que realizas a través de la Google Play Store; de los parches de seguridad, cuando Google detecta esos “huecos” en el referido software que podrían ser aprovechados por los ciberdelincuentes; y del propio sistema en general, cuando se lanza una nueva versión de Android. En esta oportunidad, desde Mag te explicaremos cómo averiguar cuándo fue la última vez que actualizaste tu teléfono inteligente.

¿Son importantes las actualizaciones? la respuesta es un rotundo sí, ¿Por qué? no solo para obtener las nuevas funciones o herramientas de la más reciente versión de Android, como lo dijimos anteriormente, también incluyen renovados parches de seguridad para que no seas víctima de un posible ciberataque, a este tipo se le conoce como actualizaciones de emergencia y generalmente las dividen de la siguiente manera: Android 12.1, Android 12.2, Android 12.3, etc., dependiendo de cuántas actualizaciones haya.

CÓMO SABER CUÁNDO ACTUALIZASTE TU CELULAR POR ÚLTIMA VEZ

Primero, ingresa a los "Ajustes" o "Configuraciones" de tu móvil Android, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado “Acerca del teléfono”.

El siguiente paso es buscar y oprimir la opción denominada “Actualización de software”.

Finalmente, en la sección que dice “Última actualización” vas a ver a detalle cuándo fue la fecha y hora exacta de la última actualización que realizaste en tu smartphone.

Si deseas ver si hay actualizaciones pendientes, haz clic en “Descargar e instalar” > “Instalar ahora”.

POR QUÉ TU MÓVIL TIENE MENOS MEMORIA INTERNA

Si eres un usuario que conoce de celulares ya debes saber la respuesta, pero la mayoría se queja por el poco espacio que les queda al momento de comprar un móvil y encenderlo por primera vez.

Solo el sistema operativo Android (dependiendo de su versión) puede llegar a pesar hasta 15 GB o más.

(dependiendo de su versión) puede llegar a pesar hasta 15 GB o más. Significa que si tu móvil es de 64 GB, solo es posible almacenar en apps y archivos un total de 49 GB.

Las aplicaciones que vienen instaladas de forma predeterminada, también ocupan espacio, aunque en cantidades menos, por ejemplo: la papelera consume 75 MB.

El problema es que hay varias apps por defecto y al juntarse todo, incluyendo el software, tu móvil nuevo consume aproximadamente 20 GB.

