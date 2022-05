Cuando te compras un nuevo teléfono celular, lo primero que haces es descargar tus aplicaciones favoritas desde la Google Play Store de Android, sin embargo, a veces no puedes instalar todas porque el almacenamiento de tu dispositivo ha llegado a su límite, incluso eliminando archivos multimedia no logras liberar el espacio suficiente como para que entre un aplicativo más. En esta oportunidad, desde Mag te enseñaremos la lista con las apps más populares que puedes utilizar a través de un navegador web como Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, etc.

Aunque ciertas aplicaciones para móviles Android te brindan exactamente lo mismo que en su versión web, en otras ocasiones algunas son muy diferentes y hasta no comparten las mismas configuraciones, ajustes y funciones. El objetivo de esta nota es que conozcas cuáles son las plataformas más populares (instaladas en tu celular) que tengan su propia versión web, así podrías liberar almacenamiento tras eliminarlas y empezar a utilizarlas desde un navegador.

APPS POPULARES DE ANDROID QUE TIENEN UNA VERSIÓN WEB

Tinder : cuando quieres conocer gente, Tinder es tu mejor opción, ya que te permite darle un “Me gusta” a la persona que te parece simpático o simpática, cuando ambos hacen un “Match”, inmediatamente se abre un chat para que coordinen citas amorosas o simplemente encuentros para empezar a formar una amistad. Su página web es una de las más simples y cómodas, accede en el siguiente enlace .

: cuando quieres conocer gente, Tinder es tu mejor opción, ya que te permite darle un “Me gusta” a la persona que te parece simpático o simpática, cuando ambos hacen un “Match”, inmediatamente se abre un chat para que coordinen citas amorosas o simplemente encuentros para empezar a formar una amistad. Su página web es una de las más simples y cómodas, accede en el siguiente . Twitter : esta red social es considerada como una de las mejores opciones para saber en tiempo real cuál es la noticia o personaje que está en tendencia por el mundo o tu país, además, ha conseguido construir una “PWA” Multiplataforma de Gran Calidad. https://twitter.com/?lang=es .

: esta red social es considerada como una de las mejores opciones para saber en tiempo real cuál es la noticia o personaje que está en tendencia por el mundo o tu país, además, ha conseguido construir una “PWA” Multiplataforma de Gran Calidad. . Facebook : otra red social, pero la más importante de las últimas dos décadas. Su plataforma web es completa, ya que la versión para navegadores se creo primero, pues te ofrece exactamente lo mismo que en la app móvil. Acá te dejamos el acceso directo https://www.facebook.com/ .

: otra red social, pero la más importante de las últimas dos décadas. Su plataforma web es completa, ya que la versión para navegadores se creo primero, pues te ofrece exactamente lo mismo que en la app móvil. Acá te dejamos el acceso directo . Spotify : se trata de una plataforma sueca que te brinda servicios de música, pódcasts y vídeos digitales, asimismo, tienes acceso a millones de canciones de diferentes géneros como: rock, salsa, cumbia, etc. Para ir a su página web haz clic aquí .

: se trata de una plataforma sueca que te brinda servicios de música, pódcasts y vídeos digitales, asimismo, tienes acceso a millones de canciones de diferentes géneros como: rock, salsa, cumbia, etc. Para ir a su página web haz clic . WhatsApp : la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo tiene hasta tres diferentes versiones: para móviles, ordenadores y por supuesto navegadores. Accede a su página web en https://web.whatsapp.com/ .

: la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en todo el mundo tiene hasta tres diferentes versiones: para móviles, ordenadores y por supuesto navegadores. Accede a su página web en . Photopea : el editor de fotos más popular entre todos, también ha creado su propia versión web, y aunque no es tan profesional como el programa Photoshop, cumple muy bien con lo que ofrece. https://www.photopea.com/ .

: el editor de fotos más popular entre todos, también ha creado su propia versión web, y aunque no es tan profesional como el programa Photoshop, cumple muy bien con lo que ofrece. . Uber: por increíble que parezca, Uber cuenta con su propio sitio web e incluso te permite pedir un taxi y monitorearlo desde la computadora, laptop, tableta o móviles.

Cómo habilitar la actualización automática de aplicaciones en Android