Las baterías de los dispositivos móviles de la actualidad se han fabricado para que duren entre las 6 y 8 horas de uso continuo, sin embargo, las nuevas aplicaciones no son las mismas que las de hace 10 años, ya que requieren de mayores requisitos para que sean compatibles con tu teléfono inteligente, quiere decir que consumirán recursos adicionales. En esta oportunidad, desde Mag te diremos cuáles son las 4 funciones de tu celular Android que mantienes encendidas sin utilizarlas y que paulatinamente están agotando la batería.

De repente el 10% no te parezca una exorbitante cantidad de energía, es lo que consumen las 4 funciones de tu teléfono que no utilizas, pero están activadas, no obstante, desearías ese 10% cuando tu celular se encuentra en 0% y no tienes un cargador o tomacorriente a la mano.

Funciones de Android que consumen tu batería sin que te des cuenta

Bluetooth : es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%.

: es muy común que los usuarios se olviden de tener activado el Bluetooth después de haberlo utilizado, y lo mismo ocurre con las demás funciones. Si no vas a emparejar tu móvil con otro dispositivo, te recomendamos apagarlo para que ahorres por lo menos un 5%. GPS : solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone.

: solo debes desactivarlo cuando te encuentres en casa, ya que es muy importante mantener el GPS activado al momento de compartir ubicación o en caso seas víctima de robo, de esta forma podrás rastrear el smartphone a través de un ordenador, laptop u otro smartphone. Wifi : cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa.

: cuando sales de tu casa, oficina, trabajo, etc., es probable que actives tu paquete de datos móviles para que tengas acceso a internet. Aunque el consumo diario sea del 2% o 3% es una cifra significativa. Datos móviles: si estás conectado a una red wifi lo idea sería navegar con ese internet y no con el tu paquete de datos.

¿Por qué no se recomienda cargar tu celular Android en un coche?

Aunque existen demasiadas razones para no cargar tu móvil Android en un coche o cualquier vehículo que contenga un puerto USB, el motivo más importante es el siguiente: el voltaje del carro no es el adecuado para tu dispositivo, ya que este requiere de una mayor potencia que te permitirá cargar eficazmente la batería del equipo (20W o superior). Es cierto, sí llegarías al 100% pero después de varias horas conectado, asimismo, otro punto en contra es que la energía se agotaría en cuestión de minutos o pocas horas, dependiendo de su uso.

Como se recuerda, el tiempo de vida de las batería móviles se miden por ciclos de carga, un teléfono soporta entre los 300 a 500 ciclos de carga, quiere decir que si en un día cargas dos veces tu celular hasta el 50%, esto equivale a un ciclo de carga, si lo cargas tres veces, 30%, 60% y 10%, también equivale a un ciclo. Para comprenderlo mejor se considera un ciclo de carga cuando llegas del 0% hasta el 100%. Sabiendo esto, no te conviene cargarlo al 100% en el coche, que la energía se agote rápidamente y volver a cargarlo, así estarías desperdiciando dos ciclos de carga innecesariamente.

Además, otro error muy común que los conductores cometen sin darse cuenta, es el de utilizar el Waze o Google Maps de su smartphone para guiarse y a la vez tenerlo conectado al puerto USB del vehículo, esto solo genera el recalentamiento de la batería.

El auto consume más combustible

Como cereza del pastel, si tienes uno o varios móviles conectados al vehículo de forma simultánea, el consumo del combustible será más rápido, este insumo se acaba cada vez que conectas cualquier dispositivo porque requiere de electricidad, asimismo, la energía de la batería del propio vehículo también podría agotarse si es que realizas esta acción a diario.

