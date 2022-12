Si has alterado el normal funcionamiento de tu dispositivo móvil tras realizar ciertas configuraciones que no debías, no te preocupes, el sistema operativo Android te brinda la posibilidad de restablecer todos los ajustes de tu celular a sus valores de fábrica, sin embargo, antes de comenzar con el proceso ten en cuenta que vas a restaurar los ajustes de seguridad, idiomas, cuentas vinculadas, datos personales y el de las aplicaciones descargadas, ¿Te gustaría saber cómo hacerlo? desde Mag lo explicaremos a continuación.

La guía para restaurar los ajustes de tu teléfono

Primero, ingresa a los “Ajustes” de tu teléfono Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

Ahora, desplázate hacia abajo y presiona sobre el apartado que dice "Administración general".

El siguiente paso es buscar y acceder en la opción denominada “Restablecer”.

Finalmente, oprime sobre “Restablecer todos los ajustes”.

En caso quieras restaurar todo el celular a los valores de fábrica, aprieta en “Restablecer valores predeterminados”, en su descripción indica lo siguiente: “Esto borrará todos los datos, incluidos los archivos y las aplicaciones descargadas”.

Motivos para que los celulares ya no incluyan audífonos en sus cajas

Reducción de costos

De repente piensas que añadir un auricular en la caja de los celulares no es la gran cosa, no obstante, si hablamos de millones de audífonos por cada teléfono que fabrica una compañía, notarás que se gasta una gran cantidad de dinero. Este es el motivo principal para que ya no los incluyan de forma gratuita, sino todo lo contrario, ahora los venden y generan mayor rentabilidad.

Cajas más pequeñas

Cuando regalaban auriculares, las cajas de los teléfonos eran más grandes, por lo tanto se transportaban menos cantidades de celulares, ahora todo ha cambiado con el nuevo diseño del empaque, pues al ser más delgadas y pequeñas entran más unidades en el transporte.

Eliminación del jack audio

Es cuestión de tiempo para que desaparezca la entrada “Jack” de los teléfonos, ya que los nuevos modelos tienen el “Tipo C”. Además, es un beneficio para el diseño de los dispositivos porque los hace ver más atractivos.

Razones comerciales

Como lo dijimos en el primer punto, las compañías tecnológicas ya no incluyen audífonos en las cajas porque quieren promover la venta de sus otros modelos de auriculares alámbricos y sobre todo inalámbricos, así generan mayores ganancias tras promocionarlos por separado. Es una práctica muy habitual en las marcas Samsung, Apple, Motorola, etc.

¿Cómo eliminar el virus de tu celular?

Desinstala o elimina aplicaciones y APKS

Es probable que un archivo o aplicación esté alterando el normal funcionamiento de tu celular. ¿Qué diferencia hay entre las aplicaciones y las APK? es simple, en la forma de instalación , la primera las descargas directamente desde la Google Play Store, en donde hay poco riesgo de contraer algún virus; y la segunda a través de páginas externas, pues eres tú mismo quien las instala y actualiza manualmente, aquí hay mayor riesgo.

Si quieres mayor efectividad, primero descarga de la Google Play la aplicación “Files de Google”, uno de los mejores administradores para explorar, transferir y eliminar cualquier archivo o aplicación de tu smartphone.

Ábrela y presiona sobre el apartado de "Limpiar", lo ubicas en el extremo inferior izquierdo.

Files te mostrará todas las “Aplicaciones no usadas”, a las que no ingresas para nada pero que un virus sí podría utilizarlas (por eso la batería se recalienta).

Selecciona las que quieras, sobre todo las que no recuerdas haber instalado, esas posiblemente las haya descargado el propio virus, después toca en el botón de “Desinstalar”.

Por último, regresa al inicio de “Files de Google” y si has dejado archivos basura en el sistema también los podrás eliminar, solo aprieta en “Liberar”.

Restablecer Android al modo de fábrica

Si los problemas continúan tras realizar todo lo que te enseñamos anteriormente, no queda otra opción que reestablecer tu celular al modo de fábrica, significa que el sistema borrará todas las apps y archivos multimedia, absolutamente todo e incluso los virus, no obstante, se recomienda crear copias de seguridad de tus aplicaciones y transferir tus fotos, videos, documentos, etc., a un disco duro o computadora para que no pierdas algo importante.

