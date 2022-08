Cuando adquieres un smartphone nuevo es importante que le coloques un mecanismo de seguridad para que refuerces la privacidad de la información que irás almacenado con el tiempo, la misma que no te gustaría que caiga en manos de terceras personas. Existen varios tipos de desbloqueo y uno de los más utilizados es la “huella dactilar”, sin embargo, ¿Qué deberías hacer cuando el sensor del equipo tarda en reconocer tu huella? desde Mag te enseñamos las configuraciones definitivas para que aceleres el proceso de desbloqueo.

No todos los dispositivos móviles han sido fabricados con los mismos componentes, estos dependen mucho del tipo de gama, en caso sea alta la biometría funcionará de la mejor manera, si es baja todo lo contrario, no será mala, pero sí regular. Conforme pase el tiempo el escáner se irá deteriorando y es probable que reconozca tu huella después de varios intentos, no obstante, existen ciertos métodos que no requieren de aplicaciones externas, así tú teléfono identificará la huella dactilar en una sola pasada.

LA GUÍA PARA QUE TU MÓVIL SE PUEDA DESBLOQUEAR MÁS RÁPIDO CON LA HUELLA DACTILAR

Primero, asegúrate de limpiar el sensor de tu celular Android. Libéralo de polvo porque debido a la suciedad a veces no puede reconocer tu huella.

Registra la misma huella varias veces: algunos teléfonos admiten hasta 5 huellas, función que te permite desbloquear tu móvil con las dos manos. Lo ideal sería que solo registres la huella de dos dedos, la del pulgar e índice, así podrás registrar ambas en dos oportunidades y reforzar el reconocimiento del sensor.

Ingresa a los Ajustes de Android. Ahora, presiona el apartado “Pantalla de bloqueo”. Desplázate hacia abajo y toca en la opción “Huellas digitales” > “Añadir huella digital”. Finalmente, escanea la huella de tu dedo pulgar e índice y realiza el mismo proceso dos veces.

Cubre el sensor con tu otra mano mientras colocas tu huella : antes de poner tu huella, haz una sombra sobre el sensor de tu celular con la otra mano. Recuerda que “ los lectores ópticos bajo la pantalla pierden efectividad si desbloqueas el teléfono en un entorno de luz intensa ”, destacó Xataka Android .

Aumenta la sensibilidad táctil de la pantalla: si el escáner se ubica en la parte inferior de la pantalla te recomendamos esta configuración, ya que vas a mejorar la precisión y rapidez del desbloqueo.

Accede otra vez a los “Ajustes”. Aquí vas a oprimir en la sección “Pantalla”. Por último, navega sobre las opciones y activa el interruptor denominado “Aumentar la sensibilidad táctil”.

COSAS QUE NO DEBES HACER PARA CUIDAR LA BATERÍA DE TU CELULAR ANDROID

Evita que tu celular se descargue por completo : de acuerdo con la información difundida por el portal tecnológico Android Authority, lo ideal sería mantenerlo entre el 20% y 80%, ¿Por qué? porque con el tiempo las celdas de iones de la batería se fuerzan y terminan por degradarse, algo que afectaría al rendimiento de la misma.

No lo dejes mucho tiempo en 0% : existen ocasiones en donde tu móvil se apaga por completo, pero siempre queda un poco de energía para funciones vitales o de emergencia, si constantemente lo dejas descargado durante días o semanas, es probable que deje de funcionar de un momento a otro.

Impide que tu celular se encuentra a temperaturas altas : deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor.

: deja de utilizarlo si sientes que tu celular se recalienta, recuerda que la degradación de los componentes internos de las baterías se acelera con el calor. Carga rápida con moderación: algunos dispositivos Xiaomi cargan la totalidad de su batería en 15 minutos, esto con un cargador de 120W, aunque no es una función negativa si lo repites a diario podría dañar considerablemente la batería.

