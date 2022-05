Todos los usuarios de Android alguna vez han insertado una tarjeta SIM en la ranura de su teléfono celular, el problema ocurre cuando el dispositivo no la reconoce y por lo tanto no puedes realizar llamadas, recibir mensajes de texto o registrarte en aplicativos de mensajería instantánea como WhatsApp por ejemplo. ¿Qué puedes hacer? no es necesario llevar tu smartphone al servicio técnico, con soluciones convencionales puedes arreglarlo.

No necesariamente el dispositivo móvil o la tarjeta SIM tienen que estar dañados para que el equipo no reconozca tu chip, existen otras razones, sin embargo, antes de proceder a ejecutarlas, revisa si estás colocando de manera correcta la SIM. También corrobora que no haya polvo, agua o algún elemento que tape la parte de color dorado de la tarjeta. Si vas a limpiarlo se recomienda utilizar un paño remojado con alcohol isopropílico , el cual ayuda a retirar todos los restos de suciedad.

LA SOLUCIÓN CUANDO LA TARJETA SIM NO ES RECONOCIDA POR TU MÓVIL ANDROID

Elige el tipo de red que tiene mayor cobertura por tu zona

Como se recuerda, una red móvil es un sistema conformado de estaciones o antenas en las que tu señal (2G, 3G, 4G o 5G) viajan en forma de ondas para cubrir un área delimitada, ¿Por qué viajan las ondas? simple, para que todos los teléfonos celulares tengan la capacidad de comunicarse entre ellos. Para saber la red con mayor cobertura en el lugar en donde te encuentras haz lo siguiente:

Primero, ingresa a la Google Play Store de Android y descarga la aplicación “Perf: Test velocidad WiFi”, si quieres obtenerla rápidamente haz clic aquí .

Abre la app y otórgale todos los permisos necesarios para que pueda operar con normalidad.

Ahora, añade la cantidad de gigabytes que tiene tu plan, en caso seas cliente prepago coloca cero y “Ok”.

Realiza un toque sobre el ícono de las tres rayas que se encuentra en el extremo superior izquierdo y accede al apartado “Velocidades y cobertura”.

Automáticamente vas a ver el mapa de tu país manchado de diferentes colores: el azul es la zona en donde hay mayor cobertura 2G; el verde 3G, el naranja 4G LTE; y el morado 5G.

Aprieta en la brújula para ir directamente a tu casa, centro de trabajo o el lugar en donde estés en tiempo real. Así sabrás que red te conviene tener.

Cómo cambiar el tipo de red en mi teléfono Android

Abre los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada.

Pulsa sobre las secciones "Conexión de internet" > "Redes móviles".

Busca “Tipo de red preferida”.

Si tu smartphone es compatible con 5G, lo más probable es que salga “5G / 4G / 3G”, escoge la que tenga mejor cobertura en tu punto con el truco anterior.

Restablece tu celular Android a su modo de fábrica

Cuando todo lo anterior no ha funcionado, lo único que queda por hacer es restaurar tu móvil a sus valores de fábrica, no obstante, se recomienda que antes generes una copia de seguridad de todos los datos que vienes almacenando en tu dispositivo como: fotos, videos, canciones, apps, documentos, etc.