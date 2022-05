No es normal que tu dispositivo móvil con sistema operativo Android se apague de la nada mientras lo estás utilizando, sobre todo si es que la batería del teléfono tiene un gran porcentaje de energía. Antes que tomes la decisión de botarlo o llevarlo al servicio técnico de celulares, te comentamos que es posible arreglar tu equipo con soluciones ordinarias, algo que a continuación te enseñaremos desde Mag.

Si tu smartphone Android se apaga incluso cuando no lo estás utilizando (con la pantalla en reposo), significa que algo no anda bien, este tipo de comportamientos no son normales en un teléfono móvil. Es importante aclarar que si el equipo ha sufrido un golpe muy fuerte o si ha ingresado agua al interior de sus componentes, con las soluciones ordinarias no será suficientes y de todas maneras lo tendrá que revisar un especialista. Además, en en cuenta que la batería debe estar en buenas condiciones, ya que se trata de la fuente principal de energía.

SOLUCIONES CUANDO TU TELÉFONO ANDROID SE APAGA SOLO

Como lo dijimos anteriormente, la batería es un elemento fundamental para que tu smartphone pueda funcionar sin inconvenientes. Normalmente, una batería de 5 mil miliamperios (mAh), que es la que tienen los móviles actuales, te duran entre los 300 a 500 ciclos de carga, quiere decir que si lo cargas del 0% al 100% ya estás agotando un ciclo, también podrías llegar al 100% en partes, por ejemplo: dos cargas de 50% que equivalen a 100%. Conoce el estado de salud de tu batería de la siguiente manera:

Verifica la salud de tu batería

Primero, descarga la aplicación “AccuBattery - Batería”, la cual obtienes desde la Google Play de Android haciendo clic aquí .

haciendo clic . Ábrela, no te pedirá ningún tipo de permiso.

Desliza hacia la derecha todas las recomendaciones que te brinda, llegarás hasta un punto en donde hay un botón que dice “Establecer capacidad original”, presiónalo.

La interfaz principal de AccuBattery te muestra muchos datos, por ejemplo, cuánto tiempo te va a durar la batería que tienes actualmente, lo mismo pero si estás con el brillo a full o con el modo “No molestar”.

te muestra muchos datos, por ejemplo, cuánto tiempo te va a durar la batería que tienes actualmente, lo mismo pero si estás con el brillo a full o con el modo “No molestar”. En la parte inferior hay un menú con varios apartados, aprieta el que dice “Salud”.

Finalmente, ubícate en la sección “Salud”, pues aquí te mostrará el porcentaje exacto en el que se encuentra la batería de tu celular. Si los valores indican que está entre el 60% u 80%, significa que la batería está algo dañada, caso contrario si figura por encima del 95% quiere decir que se encuentra en optimas condiciones.

Actualiza el sistema operativo

Es probable que las versiones antiguas de Android presenten errores con cierta frecuencia, ya que actualmente se encuentra vigente la versión de Android 12, en caso tu teléfono tenga desde la versión 9 o inferiores, te recomendamos actualizar el software para que el dispositivo no se vuelva a apagar cuando lo utilices.

Para ello accede a los “Ajustes” o “Configuraciones” de tu celular.

Desplázate hacia abajo, busca y toca sobre el apartado “Acerca del teléfono”.

Aquí tienes que hacer clic en la opción “Actualización de software”.

Pulsa en “Descargar e instalar”.

Finalmente, espera que tu celular encuentre una actualización, en caso haya alguna pendiente, espera el proceso que será automático.

Desinstala aplicaciones que no has descargado desde la Google Play

Desinstala de tu celular Android todos los archivos que has descargado como APK, quiere decir aquellas aplicaciones que no bajaste desde la Google Play. Los APK podrían tener un error de código o algún virus malware que ha podido infectar a tu smartphone, por esta razón es que se estaría apagando al momento de utilizarlo.

Evita llenar la memoria RAM

Como su propio nombre lo indica, se trata de una memoria que la tienen todos los teléfonos móviles, computadoras, portátiles o tabletas, cada equipo tiene una determinada cantidad de RAM en Gigabytes (GB), pues gracias a esta placa puedes abrir varias aplicaciones de forma simultánea, pero, si en caso se llega a ocupar su totalidad, tu celular Android presentará fallas, se pondrá lento y finalmente se reiniciará o apagará. Se recomienda cerrar las aplicaciones en segundo plano con el botón de “Multitareas”, así evitarás que la RAM se llene rápidamente.

Accede al “modo seguro”

Cuando crees que tu celular Android ha sido infectado por un virus, te recomendamos activar el “modo seguro” ¿Qué es? Es una herramienta que tras habilitarla el Smartphone se reiniciará automáticamente para mostrarte solo las aplicaciones preinstaladas, esas que vienen por defecto cuando el celular está en su modo de fábrica. Si verificas que tu móvil no se apaga o reinicia de la nada, entonces una de las apps está causando el problema. Toma nota para activar el “modo seguro”.

Pulsa por unos segundos el botón físico de encendido y apagado, el que normalmente se ubica en el lateral derecho.

Te saldrán las opciones “Apagar”, “Reiniciar” y “Modo emergencia”, pulsa en el primero hasta que te aparezca el “Modo seguro”, ahora presiónalo. También aplica para tabletas Android.

El móvil se reiniciará automáticamente y las apps o widgets no estarán disponibles (se mostrarán de color gris), es como si hubieras prendido el teléfono por primera vez.

Lo que sí te permitirá este modo es extraer los archivos a un ordenador, para que así no los pierdas, todo ello antes de tomar decisiones drásticas como restaurar Android a su “modo de fábrica”.

a su “modo de fábrica”. Antes de restaurarlo a su “modo de fábrica”, desinstala las apps para ver si el móvil así deja de tener fallos.

Cómo salir del modo seguro en Android