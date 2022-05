Cuando de remodelaciones se trata, podemos usar el dispositivo Android como ayuda. Aunque muchos lo utilizan para buscar ofertas en materiales de construcción, o fotos del mueble que sea desea comprar, lo cierto, es que podemos tomar medidas con el smartphone.

El portal Xataka Android, ha recomendado dos aplicaciones para poder saber si las distancias de nuestro hogar, y así poder realizar los arreglos deseados sin temor a equivocarnos en las mediciones. Lo mejor, es que las apps son gratuitas.

ARuler: mide objetos con realidad aumentada

Esta app es bastante completa. Permite medir distancias, ángulos, áreas y volúmenes con ayuda de la cámara del dispositivo Android que estemos usando, usando realidad aumentada.

Basta con dejar el objeto quieto sobre una mesa o superficie e ir marcando los puntos referenciales sobre la pantalla del smartphone. Al inicio, puede parecer un poco complicado de manejar, pero su interfaz va guiando al usuario.

La puedes descargar de manera gratuita desde Play Store o directamente desde este enlace.

Por los momentos, los equipos Google Pixel, Samsung Galaxy S9 y OnePlus 5, funcionan de manera óptima con esta app. Si tu dispositivo no es ninguno de los mencionados, no te preocupes, poco a poco irán agregando nuevos modelos.

Con ARuler puedes saber la medida de varios objetos que enfoques con la cámara de tu Android. Foto: Google Play Store

Telémetro: Smart Measure

Esta aplicación te permite saber la distancia a la que se encuentra un objeto y su altura. Al igual que la app anterior, la cámara del smartphone es la clave para hacer los cálculos. Es necesario colocarla a una altura determinada y luego de marcar un punto, mover el teléfono para saber la distancia recorrida.

Es importante advertir que se debe tener paciencia con este aplicativo, puesto que su calibración puede ser complicada, pero es bastante recomendable para hacer mediciones en exteriores o para distancias grandes.

La encuentras en Play Store de manera gratuita. Sin embargo, contiene bastante publicidad. Si deseas eliminarla, puedes adquirir su suscripción que cuesta entre 5 o 6 dólares, dependiendo de tu ubicación.

Smart Measure te permite conocer la altura de objetos que estén a distancia. Foto: Google Play Store

TUTORIAL PARA DESACTIVAR GOOGLE PLAY PROTECT EN TU EQUIPO ANDROID

Ingresa a Google Play y presiona sobre tu foto de perfil

En el panel que se despliega, selecciona la opción Play Protect, la cual tiene el icono de escudo

Ahora estarás en la pantalla de Play Protect. Toca el botón con la tuerca, ubicado en la esquina superior derecha

En la Configuración de Play Protect desactiva los interruptores de “Analizar las apps con Play Protect” y de “Mejorar la detección de apps dañinas”

Con estos pasos la función estará desactivada y ya no tendrás que preocuparte de que Google tenga información privada sobre tu dispositivo.

CÓMO CREAR ATAJOS EN LAS APPS INSTALADAS EN TU EQUIPO ANDROID

Elige una aplicación de tu dispositivo, por ejemplo Instagram

Toca el icono y mantenlo presionado unos instantes

Verás que aparecerá un nuevo panel con distintas opciones

Es importante señalar que no todas las aplicaciones dan esta posibilidad. Si mantienes presionado el icono de una app y solo te aparecen las opciones Compartir, Info. de la aplicación y Desinstalar, no te preocupes, esto no significa que hay un error en el sistema, únicamente indica que el aplicativo no tiene atajos disponibles.

LA GUÍA PARA CONVERTIR LOS BOTONES FÍSICOS DEL CELULAR ANDROID EN BOTONES DIGITALES