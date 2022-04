Cuando tu celular Android está a pocos minutos de apagarse debido a la escasa energía que le queda, los usuarios siempre buscan una alternativa adicional para cargarlo y no necesariamente desde el tomacorrientes de pared, sino a través de una batería portátil, laptop, televisor, etc., sin embargo, es probable que alguna vez hayas cargado tu dispositivo desde el puerto USB de algún vehículo, así que a continuación te explicaremos por qué no debes seguir haciendo esto y qué ocurriría si lo haces con frecuencia.

Es muy común que los usuarios de Android carguen su teléfono móvil desde un vehículo, sobre todo si este medio de transporte es suyo, ya que normalmente lo dejan conectado durante muchas horas para que siempre tengan batería al 100%, no obstante, de manera inconsciente le estás haciendo un daño a tu smartphone, incluso si lo conectas con esos adaptadores especiales con entrada USB que instalas en la radio o pantalla del automóvil.

POR QUÉ NO DEBES CARGAR TU MÓVIL ANDROID EN UN VEHÍCULO

Existen muchas razones por las que jamás debes de cargar tu celular Android en un automóvil: la más importante de todas, el voltaje del carro no es el adecuado para tu dispositivo , ya que este necesita de un mayor voltaje para cargar eficazmente la batería del móvil, podrá llegar al 100% pero en cuestión de minutos o tal vez horas se gastará rápidamente.

Lo que mencionamos anteriormente también le quita una carga de vida más a la batería de tu equipo, como se recuerda, las baterías de los celulares actuales soportan entre los 300 y 500 ciclos de carga, quiere decir que si en un día cargas dos veces tu celular hasta el 50%, esto equivale a un ciclo de carga, si lo cargas tres veces, 30%, 60% y 10%, también equivale a un ciclo. Para comprenderlo mejor se considera un ciclo de carga cuando llegas del 0% hasta el 100%.

Además, otro error que puedes cometer sin darte cuenta es el de utilizar tu smartphone y a la vez tenerlo conectado al vehículo, pues muchos conductores colocan en un trípode o sujetador su teléfono Android mientras que tienen abierto el Waze o Google Maps para guiarse, lo único que generas aquí es el recalentamiento de la batería.

El auto consume más combustible

Otro de los motivos para no cargar el celular en un vehículo es el consumo rápido de combustible, este insumo se agota cada vez que conectas cualquier dispositivo porque requiere de electricidad, asimismo, la energía de la batería del vehículo también podría agotarse si es que cargas tu teléfono a diario. En caso te llegues a quedar sin ninguno de los dos, el carro no arrancará y estarás varado por la carretera, avenida o calle.

Cómo cargar mi teléfono Android sin conectarlo al tomacorriente