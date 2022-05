El sistema operativo Android permite a sus usuarios personalizar distintos aspectos en su smartphone, ya sea de manera interna o descargando alguna aplicación desde Play Store, podemos cambiar fondos de pantalla, tipo de letra, entre otros. Además, ya es posible eliminar de la barra de notificaciones, aquellos iconos que consideremos molestos.

Gracias a una reseña de la página web Androidphoria, se pudo conocer la app Statusbar Icon Hider, la cual permite quitar los botones del centro de control del teléfono con sistema Android. Una de sus características más notorias, es que puede utilizarse en cualquier equipo que tenga instalado el software desarrollado por Google para celulares.

TUTORIAL PARA ESCONDER LOS ICONOS DE LA BARRA DE NOTIFICACIONES DE TU EQUIPO ANDROID

Ve a Play Store y descarga la app Statusbar Icon Hider, también puedes hacerlo desde este enlace

Instala el aplicativo y ábrela para acceder al menú de configuración

Entra en el menú de Barra de estado y escoge las opciones que deseas modificar

El proceso es bastante intuitivo y los cambios se reflejan de manera inmediata. Por ejemplo, si escoges la opción de batería, dejarás de visualizar el icono que indica cuanto nivel de carga le queda a tu dispositivo, lo mismo pasará con el Bluetooth, Wifi, entre otros.

Es importante señalar, que la el ocultar el reloj, cambiaría la ubicación de las notificaciones. Sin, embargo, recuerda que puedes usar la app para restaurar aquellos botones que se decidió ocultar.

TUTORIAL PARA DESACTIVAR GOOGLE PLAY PROTECT EN TU EQUIPO ANDROID

Ingresa a Google Play y presiona sobre tu foto de perfil

En el panel que se despliega, selecciona la opción Play Protect, la cual tiene el icono de escudo

Ahora estarás en la pantalla de Play Protect. Toca el botón con la tuerca, ubicado en la esquina superior derecha

En la Configuración de Play Protect desactiva los interruptores de “Analizar las apps con Play Protect” y de “Mejorar la detección de apps dañinas”

Con estos pasos la función estará desactivada y ya no tendrás que preocuparte de que Google tenga información privada sobre tu dispositivo.

GUÍA PARA CONVERTIR LOS BOTONES FÍSICOS DEL CELULAR ANDROID EN BOTONES DIGITALES

Primero, ingresa a los “Ajustes” o “Configuraciones” del smartphone Android , lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje.

, lo ubicas con el ícono de una rueda dentada o engranaje. Luego, busca y presiona sobre el apartado que dice “Ajustes adicionales”.

Aquí toca en la opción denominada “Bola flotante”, los nombres pueden variar ligeramente dependiendo de la marca y modelo del dispositivo.

El siguiente paso es activar el interruptor “Bola flotante, el cual aparece en la parte superior.

Automáticamente, se habilitará un peldaño en el lado lateral derecho de la pantalla táctil, apriétalo.

Por último, se desplegarán unos botones digitales para que puedas controlar el teléfono sin la necesidad de utilizar los físicos.

CÓMO CREAR ATAJOS EN LAS APPS INSTALADAS EN TU EQUIPO ANDROID

Elige una aplicación de tu dispositivo, por ejemplo Instagram

Toca el icono y mantenlo presionado unos instantes

Verás que aparecerá un nuevo panel con distintas opciones

Es importante señalar que no todas las aplicaciones dan esta posibilidad. Si mantienes presionado el icono de una app y solo te aparecen las opciones Compartir, Info. de la aplicación y Desinstalar, no te preocupes, esto no significa que hay un error en el sistema, únicamente indica que el aplicativo no tiene atajos disponibles.